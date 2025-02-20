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İskambil Kartlarındaki Papaz, Kraliçe ve Valeler Gerçek Kişi mi?

İskambil Kartlarındaki Papaz, Kraliçe ve Valeler Gerçek Kişi mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 13:05

Krallar, kraliçeler ve valeler, destedeki en prestijli kartlar olarak kabul edilir. Ancak bu figürlerin gerçek tarihi kişilikler olup olmadığı konusunda net bir bilgiye sahip misiniz? Birçok kişi, bu kartların ünlü liderlerden ilham alındığını düşünüyor. Gerçek ise biraz daha farklı olabilir!

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Bu kartlar gerçek kişilere mi dayanıyor? Aslında hayır. İlk iskambil kartları tasarlanırken yüz kartlarının belirli tarihi kişilikleri temsil etmesi gibi bir standart yoktu.

Bu kartlar gerçek kişilere mi dayanıyor? Aslında hayır. İlk iskambil kartları tasarlanırken yüz kartlarının belirli tarihi kişilikleri temsil etmesi gibi bir standart yoktu.

Kart üreticileri, genellikle Avrupa’daki kraliyet kıyafetlerinden ve saray modasından esinlenerek genel figürler çiziyordu.

Kart üreticileri, genellikle Avrupa’daki kraliyet kıyafetlerinden ve saray modasından esinlenerek genel figürler çiziyordu.

Yani bu kartların belirli bir kral veya kraliçeye ait olduğu düşüncesi sonradan ortaya çıkmış bir inanış olabilir.

16. yüzyılda Fransız ve İngiliz destelerinde bazı yüz kartlarının ünlü figürlere dayandığı söylentileri ortaya çıktı. Örneğin:

16. yüzyılda Fransız ve İngiliz destelerinde bazı yüz kartlarının ünlü figürlere dayandığı söylentileri ortaya çıktı. Örneğin:

Kral kartları; Büyük İskender, Jül Sezar, Kral Davut ve Şarlman gibi önemli liderleri temsil ettiği düşünülen figürlerle süsleniyordu.

Kral kartları; Büyük İskender, Jül Sezar, Kral Davut ve Şarlman gibi önemli liderleri temsil ettiği düşünülen figürlerle süsleniyordu.

Kraliçe kartlarında; Yunan tanrıçası Athena veya İncil’de adı geçen Rachel gibi isimlerin resmedildiği iddia ediliyordu.

Kraliçe kartlarında; Yunan tanrıçası Athena veya İncil’de adı geçen Rachel gibi isimlerin resmedildiği iddia ediliyordu.

Ancak bu figürler hiçbir zaman resmi bir standart haline gelmedi ve her bölge farklı yorumlar getirdi.

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Kartlardaki bazı ilginç detaylar, zamanla farklı anlamlar kazandı. Örneğin, kupa kralının diğer kralların aksine bıyıksız olması birçok kişiyi meraklandırıyor.

Kartlardaki bazı ilginç detaylar, zamanla farklı anlamlar kazandı. Örneğin, kupa kralının diğer kralların aksine bıyıksız olması birçok kişiyi meraklandırıyor.
imgur.com

Ancak uzmanlara göre bu tamamen bir hata! İlk tasarımlarda bıyıklı olan kupa kralı, zaman içinde yapılan kopyalamalar sırasında bıyığını kaybetti.

Ancak uzmanlara göre bu tamamen bir hata! İlk tasarımlarda bıyıklı olan kupa kralı, zaman içinde yapılan kopyalamalar sırasında bıyığını kaybetti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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