İskambil Kartlarındaki Papaz, Kraliçe ve Valeler Gerçek Kişi mi?
İskambil Kartlarındaki Papaz, Kraliçe ve Valeler Gerçek Kişi mi?
Krallar, kraliçeler ve valeler, destedeki en prestijli kartlar olarak kabul edilir. Ancak bu figürlerin gerçek tarihi kişilikler olup olmadığı konusunda net bir bilgiye sahip misiniz? Birçok kişi, bu kartların ünlü liderlerden ilham alındığını düşünüyor. Gerçek ise biraz daha farklı olabilir!
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Bu kartlar gerçek kişilere mi dayanıyor? Aslında hayır. İlk iskambil kartları tasarlanırken yüz kartlarının belirli tarihi kişilikleri temsil etmesi gibi bir standart yoktu.
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Kart üreticileri, genellikle Avrupa’daki kraliyet kıyafetlerinden ve saray modasından esinlenerek genel figürler çiziyordu.
16. yüzyılda Fransız ve İngiliz destelerinde bazı yüz kartlarının ünlü figürlere dayandığı söylentileri ortaya çıktı. Örneğin:
Kral kartları; Büyük İskender, Jül Sezar, Kral Davut ve Şarlman gibi önemli liderleri temsil ettiği düşünülen figürlerle süsleniyordu.
Kraliçe kartlarında; Yunan tanrıçası Athena veya İncil’de adı geçen Rachel gibi isimlerin resmedildiği iddia ediliyordu.
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Kartlardaki bazı ilginç detaylar, zamanla farklı anlamlar kazandı. Örneğin, kupa kralının diğer kralların aksine bıyıksız olması birçok kişiyi meraklandırıyor.
Ancak uzmanlara göre bu tamamen bir hata! İlk tasarımlarda bıyıklı olan kupa kralı, zaman içinde yapılan kopyalamalar sırasında bıyığını kaybetti.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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