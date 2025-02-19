Önceden Çin'de Kadınlar Neden Acı Çekmelerine Rağmen Ayaklarını Bağlardı?

Geçmişte Çin’de doğan birçok kız çocuğu, henüz küçük yaşlardayken acı verici bir gelenekle tanışıyordu. Aileleri, onların gelecekte iyi bir evlilik yapabilmesi için ayaklarını sıkıca bağlardı. Zamanla, bu uygulama sadece bir güzellik algısı değil toplumsal zorunluluk haline geldi. Ancak gelenek, kadınların hayatlarını büyük ölçüde etkiledi. Peki, ayak bağlama geleneği nasıl başladı ve neden yaygınlaştı?