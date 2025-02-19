Önceden Çin'de Kadınlar Neden Acı Çekmelerine Rağmen Ayaklarını Bağlardı?
Önceden Çin'de Kadınlar Neden Acı Çekmelerine Rağmen Ayaklarını Bağlardı?
Geçmişte Çin’de doğan birçok kız çocuğu, henüz küçük yaşlardayken acı verici bir gelenekle tanışıyordu. Aileleri, onların gelecekte iyi bir evlilik yapabilmesi için ayaklarını sıkıca bağlardı. Zamanla, bu uygulama sadece bir güzellik algısı değil toplumsal zorunluluk haline geldi. Ancak gelenek, kadınların hayatlarını büyük ölçüde etkiledi. Peki, ayak bağlama geleneği nasıl başladı ve neden yaygınlaştı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayak bağlamanın tam olarak ne zaman başladığı bilinmiyor ancak en yaygın hikayeye göre bu uygulama, Song Hanedanlığı döneminde (960–1279) popüler hale geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rivayete göre İmparator Li Yu’nun gözdesi Yao Niang, dans ederken daha zarif görünebilmek için ayaklarını bağlamıştı.
Eski Çin’de bir kadının evlenmesi, ailesinin geleceğini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biriydi. Küçük ayaklar; bir kadının zarif, itaatkar ve asil olduğunu simgeliyordu.
Ayakları sadece 7-10 cm uzunluğunda olan kadınlar, "altın nilüfer" olarak anılıyor ve daha fazla rağbet görüyordu. Ancak süreç, korkunç acılarla doluydu.
Ayakları bağlanan kadınlar, yürümekte zorlanıyor, uzun mesafeler kat edemiyordu. Hareket kabiliyetlerinin kısıtlanması, onların ev işlerine ve ailelerine daha bağlı olmasını sağlıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadınların bağımsız hareket edememesi, ataerkil düzenin bir parçası olarak görülüyordu.
Peki bu gelenek nasıl sona erdi? 19. ve 20. yüzyılda Çin’in modernleşme süreciyle birlikte ayak bağlamaya karşı tepkiler artmaya başladı.
Kadın hareketleri ve Batılı etkiler, bu uygulamanın kadınların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini gün yüzüne çıkardı.
Bir zamanlar güzelliğin ve statünün simgesi olarak görülen ayak bağlama, bugün geçmişin en acımasız geleneklerinden biri olarak anılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın