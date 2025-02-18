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Parmak İzlerimiz Yıllardır Bize Söylendiği Gibi Gerçekten Eşsiz mi?

Parmak İzlerimiz Yıllardır Bize Söylendiği Gibi Gerçekten Eşsiz mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 14:38

Parmak izlerimiz, kimlik doğrulamada en güvenilir yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar hiçbir insanın parmak izinin bir diğeriyle birebir aynı olmadığı düşünülüyordu. Hatta tek bir kişinin farklı parmakları bile tamamen benzersiz kabul ediliyordu. Ancak son araştırmalar, bu bilginin sandığımız kadar kesin olmayabileceğini gösteriyor.

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Bilim insanları, yaklaşık 60.000 farklı parmak izinden oluşan bir veri seti kullanarak yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi.

Bilim insanları, yaklaşık 60.000 farklı parmak izinden oluşan bir veri seti kullanarak yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi.

Model, geleneksel yöntemlerden farklı olarak parmak izlerinin merkezindeki eğimler ve kıvrımlara odaklandı.

Araştırma sonuçlarına göre yapay zeka, aynı kişiye ait farklı parmak izlerini %77 doğruluk oranıyla eşleştirebildi. Yani, bir insanın farklı parmakları arasında düşündüğümüzden daha fazla benzerlik var!

Araştırma sonuçlarına göre yapay zeka, aynı kişiye ait farklı parmak izlerini %77 doğruluk oranıyla eşleştirebildi. Yani, bir insanın farklı parmakları arasında düşündüğümüzden daha fazla benzerlik var!

Geleneksel parmak izi karşılaştırmalarında kullanılan en önemli kriterlerden biri "minutiae" adı verilen detaylardı.

Geleneksel parmak izi karşılaştırmalarında kullanılan en önemli kriterlerden biri "minutiae" adı verilen detaylardı.

Detaylar, parmak izi çizgilerinin dallanma ve uç noktalarını analiz ederek karşılaştırma yapıyordu.

Ancak yeni yapay zeka modeli, parmak izlerindeki genel desenlerin eğimlerini ve döngüsel yapılarını inceleyerek çok daha farklı bir yaklaşım sundu.

Ancak yeni yapay zeka modeli, parmak izlerindeki genel desenlerin eğimlerini ve döngüsel yapılarını inceleyerek çok daha farklı bir yaklaşım sundu.

Yöntem, özellikle aynı kişiye ait farklı parmak izleri arasında belirgin benzerlikler olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmanın sonuçları, güvenlik ve suç soruşturmaları alanında devrim yaratabilir.

Araştırmanın sonuçları, güvenlik ve suç soruşturmaları alanında devrim yaratabilir.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, teknolojinin daha büyük veri setleriyle eğitilmesi halinde çok daha başarılı olacağını düşünüyor.

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Hala tamamen aynı olan iki parmak izine rastlanmadı. Ancak aynı kişinin farklı parmakları arasında sandığımızdan çok daha fazla benzerlik var!

Hala tamamen aynı olan iki parmak izine rastlanmadı. Ancak aynı kişinin farklı parmakları arasında sandığımızdan çok daha fazla benzerlik var!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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