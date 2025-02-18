Parmak İzlerimiz Yıllardır Bize Söylendiği Gibi Gerçekten Eşsiz mi?
Parmak İzlerimiz Yıllardır Bize Söylendiği Gibi Gerçekten Eşsiz mi?
Parmak izlerimiz, kimlik doğrulamada en güvenilir yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar hiçbir insanın parmak izinin bir diğeriyle birebir aynı olmadığı düşünülüyordu. Hatta tek bir kişinin farklı parmakları bile tamamen benzersiz kabul ediliyordu. Ancak son araştırmalar, bu bilginin sandığımız kadar kesin olmayabileceğini gösteriyor.
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Bilim insanları, yaklaşık 60.000 farklı parmak izinden oluşan bir veri seti kullanarak yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi.
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Araştırma sonuçlarına göre yapay zeka, aynı kişiye ait farklı parmak izlerini %77 doğruluk oranıyla eşleştirebildi. Yani, bir insanın farklı parmakları arasında düşündüğümüzden daha fazla benzerlik var!
Geleneksel parmak izi karşılaştırmalarında kullanılan en önemli kriterlerden biri "minutiae" adı verilen detaylardı.
Ancak yeni yapay zeka modeli, parmak izlerindeki genel desenlerin eğimlerini ve döngüsel yapılarını inceleyerek çok daha farklı bir yaklaşım sundu.
Araştırmanın sonuçları, güvenlik ve suç soruşturmaları alanında devrim yaratabilir.
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Hala tamamen aynı olan iki parmak izine rastlanmadı. Ancak aynı kişinin farklı parmakları arasında sandığımızdan çok daha fazla benzerlik var!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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