Parmak İzlerimiz Yıllardır Bize Söylendiği Gibi Gerçekten Eşsiz mi?

Parmak izlerimiz, kimlik doğrulamada en güvenilir yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar hiçbir insanın parmak izinin bir diğeriyle birebir aynı olmadığı düşünülüyordu. Hatta tek bir kişinin farklı parmakları bile tamamen benzersiz kabul ediliyordu. Ancak son araştırmalar, bu bilginin sandığımız kadar kesin olmayabileceğini gösteriyor.

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