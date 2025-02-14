Bazı Hayvanlar Kayıp Uzuvlarını Yenileyebilirken İnsanlar Neden Yenileyemiyor?
Bazı Hayvanlar Kayıp Uzuvlarını Yenileyebilirken İnsanlar Neden Yenileyemiyor?
Doğada bazı canlılar için uzuv yenilemek adeta bir ikinci şans gibi. Deniz yıldızları bir kolunu kaybettiğinde tüm vücudunu yeniden oluşturabiliyor. Yassı solucanlar, neredeyse tamamen yok edilse bile kendini baştan yaratabiliyor. Peki ya insanlar? Biz neden kayıp uzuvlarımızı tıpkı bu hayvanlar gibi yenileyemiyoruz? Bilim insanlarından dinleyelim.
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Bu konuda doğanın şampiyonları arasında aksolotl, yassı solucan (Planarian) ve deniz yıldızları gibi canlılar bulunuyor. Her biri, farklı yöntemler kullanarak kaybettikleri uzuvları yerine getirebiliyor.
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Aksolotllar kaybettiği uzuvlarını 'blastema' adı verilen bir yapı oluşturarak geri kazanır. Yapı, eski hücreleri embriyonik hücrelere dönüştürür ve kaybolan organları yeniden oluşturur.
Deniz yıldızları ise bir kolunu kaybettiğinde tüm vücudu yeniden oluşturabilir. Bu inanılmaz yetenek, onların hayatta kalma şansını artırır.
Peki ya insanlar neden yapamıyor? Sorunun cevabı hala tam olarak bilinmiyor ancak birkaç teori öne sürülüyor.
Bazı bilim insanlarına göre, insan bağışıklık sistemi yenilenme yeteneğinin önüne geçiyor.
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Evrim sırasında vücudumuz, yenilenme yerine enfeksiyonları önlemek için güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirmiş olabilir.
Gelecekte bu yeteneği kazanabilir miyiz? Bazı bilim insanları, insanlarda da uzuv yenileme yeteneğinin bir gün mümkün olabileceğine inanıyor.
Çünkü prenatal (doğum öncesi) gelişimde, insanlar uzuv büyümesini sağlayan genlere zaten sahip.
Ancak yeteneğin insanlar için mümkün olması, bilim insanlarına göre çok uzak bir gelecekte gerçekleşebilir. Belki biz göremeyiz ama torunlarımız görebilir!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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"Insan bedeni üreme makinesidir kopmus uzuvla ilgilenmez sadece yasamin devami icin evrim geçirmiştir bireysel kusurlarla ilgilenmez" demisti Neil grey Tyson... Devamını Gör