Bazı Hayvanlar Kayıp Uzuvlarını Yenileyebilirken İnsanlar Neden Yenileyemiyor?

Doğada bazı canlılar için uzuv yenilemek adeta bir ikinci şans gibi. Deniz yıldızları bir kolunu kaybettiğinde tüm vücudunu yeniden oluşturabiliyor. Yassı solucanlar, neredeyse tamamen yok edilse bile kendini baştan yaratabiliyor. Peki ya insanlar? Biz neden kayıp uzuvlarımızı tıpkı bu hayvanlar gibi yenileyemiyoruz? Bilim insanlarından dinleyelim.

Kaynak 1, Kaynak 2