Biyometrik Fotoğraflarda Gülmenin Yasak Olmasının "Çok Mantıklıymış" Dedirtecek Nedeni
Biyometrik Fotoğraflarda Gülmenin Yasak Olmasının "Çok Mantıklıymış" Dedirtecek Nedeni
Pasaport ya da kimlik için biyometrik fotoğraf çektirirken sıkıcı kurallarla karşılaşmayan var mı? Düz dur, gülümseme, nötr bir ifade takın. Peki neden? İşte, bu sorunun arkasında güvenliğimiz için oldukça geçerli bir sebep yatıyor. Gelin teker teker bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biyometrik fotoğraflar, 2000’li yıllardan itibaren güvenlik protokollerinin bir parçası haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu noktada devreye giren Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), biyometrik fotoğraflar için belirli standartlar oluşturdu.
Standartlara göre biyometrik fotoğraflarda yüzünüz doğal bir şekilde görünmelidir. Yani abartılı makyaj, poz verirken yapılan hareketler ya da ifadeler fotoğrafın kullanılabilirliğini düşürür.
Amaç, sizi en doğal halinizle kayıt altına almaktır. Pasaport kontrolü sırasında kullanılan sistemler, yüzünüzdeki belirli noktaları ölçerek kimlik doğrulaması yapar.
Gözlerinizin, burnunuzun ve ağzınızın arasındaki mesafeler bu tarama sürecinde çok önemlidir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD gibi ülkelerde kullanılan bazı sistemler yüzünüzde 14 ila 20 noktayı analiz eder. Bu noktalar fotoğraftaki ölçülerle uyuşmazsa, pasaport kontrolünden geçemeyebilirsiniz.
Başlangıçta ICAO tarafından hazırlanan biyometrik fotoğraf standartları yalnızca birer tavsiye niteliğindeydi.
ABD ve Kanada da benzer adımlar atınca biyometrik fotoğraflar için uluslararası bir standart oluştu.
Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, biyometrik fotoğraf çektirirken neredeyse aynı kurallarla karşılaşırsınız: Beyaz arka plan, yüzün ortalanmış olması, düz bir ifade...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın