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Biyometrik Fotoğraflarda Gülmenin Yasak Olmasının "Çok Mantıklıymış" Dedirtecek Nedeni

Biyometrik Fotoğraflarda Gülmenin Yasak Olmasının "Çok Mantıklıymış" Dedirtecek Nedeni

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.02.2025 - 10:27

Pasaport ya da kimlik için biyometrik fotoğraf çektirirken sıkıcı kurallarla karşılaşmayan var mı? Düz dur, gülümseme, nötr bir ifade takın. Peki neden? İşte, bu sorunun arkasında güvenliğimiz için oldukça geçerli bir sebep yatıyor. Gelin teker teker bakalım.

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Biyometrik fotoğraflar, 2000’li yıllardan itibaren güvenlik protokollerinin bir parçası haline geldi.

Biyometrik fotoğraflar, 2000’li yıllardan itibaren güvenlik protokollerinin bir parçası haline geldi.

Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra artan güvenlik kaygıları, kimlik doğrulamanın daha hassas bir şekilde yapılmasını zorunlu hale getirdi.

Bu noktada devreye giren Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), biyometrik fotoğraflar için belirli standartlar oluşturdu.

Bu noktada devreye giren Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), biyometrik fotoğraflar için belirli standartlar oluşturdu.

Standartlara göre biyometrik fotoğraflarda yüzünüz doğal bir şekilde görünmelidir. Yani abartılı makyaj, poz verirken yapılan hareketler ya da ifadeler fotoğrafın kullanılabilirliğini düşürür.

Standartlara göre biyometrik fotoğraflarda yüzünüz doğal bir şekilde görünmelidir. Yani abartılı makyaj, poz verirken yapılan hareketler ya da ifadeler fotoğrafın kullanılabilirliğini düşürür.

Amaç, sizi en doğal halinizle kayıt altına almaktır. Pasaport kontrolü sırasında kullanılan sistemler, yüzünüzdeki belirli noktaları ölçerek kimlik doğrulaması yapar.

Amaç, sizi en doğal halinizle kayıt altına almaktır. Pasaport kontrolü sırasında kullanılan sistemler, yüzünüzdeki belirli noktaları ölçerek kimlik doğrulaması yapar.

Gözlerinizin, burnunuzun ve ağzınızın arasındaki mesafeler bu tarama sürecinde çok önemlidir.

Gözlerinizin, burnunuzun ve ağzınızın arasındaki mesafeler bu tarama sürecinde çok önemlidir.

Ancak gülümsemek gibi abartılı ifadeler bu mesafeleri değiştirir ve tarama sisteminin sizi tanımasını zorlaştırır.

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ABD gibi ülkelerde kullanılan bazı sistemler yüzünüzde 14 ila 20 noktayı analiz eder. Bu noktalar fotoğraftaki ölçülerle uyuşmazsa, pasaport kontrolünden geçemeyebilirsiniz.

ABD gibi ülkelerde kullanılan bazı sistemler yüzünüzde 14 ila 20 noktayı analiz eder. Bu noktalar fotoğraftaki ölçülerle uyuşmazsa, pasaport kontrolünden geçemeyebilirsiniz.

Başlangıçta ICAO tarafından hazırlanan biyometrik fotoğraf standartları yalnızca birer tavsiye niteliğindeydi.

Başlangıçta ICAO tarafından hazırlanan biyometrik fotoğraf standartları yalnızca birer tavsiye niteliğindeydi.

Ancak 2005 yılında İngiltere, standartları resmi kurallar haline getirdi.

ABD ve Kanada da benzer adımlar atınca biyometrik fotoğraflar için uluslararası bir standart oluştu.

ABD ve Kanada da benzer adımlar atınca biyometrik fotoğraflar için uluslararası bir standart oluştu.

Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, biyometrik fotoğraf çektirirken neredeyse aynı kurallarla karşılaşırsınız: Beyaz arka plan, yüzün ortalanmış olması, düz bir ifade...

Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, biyometrik fotoğraf çektirirken neredeyse aynı kurallarla karşılaşırsınız: Beyaz arka plan, yüzün ortalanmış olması, düz bir ifade...

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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