Biyometrik Fotoğraflarda Gülmenin Yasak Olmasının "Çok Mantıklıymış" Dedirtecek Nedeni

Pasaport ya da kimlik için biyometrik fotoğraf çektirirken sıkıcı kurallarla karşılaşmayan var mı? Düz dur, gülümseme, nötr bir ifade takın. Peki neden? İşte, bu sorunun arkasında güvenliğimiz için oldukça geçerli bir sebep yatıyor. Gelin teker teker bakalım.