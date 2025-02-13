Duvara Bomboş Bakmalarının Anlamı Olmalı: Kediler Dünya Dışı Varlıkları Görebiliyor mu?

Kedinizin duvara bomboş bakarken bir şey gördüğünü mü düşünüyorsunuz? Ya da bazen odanın bir köşesine kilitlenip hiç kıpırdamadan baktığında tüyleriniz diken diken oluyor mu? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz! Kedilerin bu davranışları, yıllardır kedi sahiplerinin merak konusu olmuş durumda. Acaba kediler gerçekten bizim göremediğimiz bir şeyleri mi görüyorlar?