Kediler Neden Tuvalete Gitmeden Önce Haber Verircesine Miyavlar?

Kedinizin tuvalete gitmeden hemen önce miyavladığını fark ettiniz mi? Bu durum, birçok kedi sahibinin dikkatini çeken ilginç bir alışkanlık. Bazıları bunun sevimli bir davranış olduğunu düşünse de mesaj olabilir. Her zaman basit bir alışkanlık olmayabilir, bazen daha derin nedenler barındırabilir.