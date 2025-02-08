100 Gün Boyunca Çiğ Tavuk Eti Yiyen Adamın Midenizi Ağzınıza Getirecek Deneyi
100 Gün Boyunca Çiğ Tavuk Eti Yiyen Adamın Midenizi Ağzınıza Getirecek Deneyi
Çiğ tavuk yemenin ölümcül bakteriler taşıdığını biliyoruz, değil mi? Ama biri çıktı ve 'Acaba gerçekten hasta olur muyum?' diye düşündü. Florida'da yaşayan John, 100 gün boyunca her gün çiğ tavuk yemeye karar verdi ve sonuçlarını internet üzerinden paylaşmaya başladı!
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John, Instagram hesabı üzerinden “100 gün boyunca çiğ tavuk yiyeceğim ya da midem ağrıyıncaya kadar devam edeceğim” diyerek bir deney başlattı.
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İlk videosunda elinde çiğ tavuk göğsü tutarken, yanında bir bardak çiğ yumurta vardı. Kameraya dönüp insanları uyararak “Bunu evde denemeyin!” dedi ama kendisi büyük bir ısrarla devam etti.
TikTok'ta da bu seriyi paylaşmak istedi fakat platform, videolarını kaldırdı. Bunun üzerine Instagram’a geçti ve kısa sürede 400 binden fazla takipçiye ulaştı. İnsanlar her gün yeni bir paylaşım yapmasını bekler hale geldi.
Çiğ tavuk, Salmonella ve Campylobacter gibi ölümcül bakteriler barındırabilir. Normalde bu tür bir deney yapan birinin çoktan hastanelik olması gerekirdi. Ancak John, hala sağlıklı olduğunu iddia ediyor!
Başına gelebilecek en kötü şeyi sorduğunda, “En fazla bir hafta boyunca bağırsaklarım bozulur ama hayatımda daha kötü şeyler yaptım” diyerek bu durumu ciddiye almadığını gösterdi.
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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), çiğ tavuğun ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini söylüyor. Yıllık olarak yalnızca ABD’de yaklaşık 1 milyon insanın kontamine kümes hayvanları nedeniyle hastalandığı tahmin ediliyor.
Çiğ tavuk tüketmek, bağırsak enfeksiyonları, şiddetli kusma ve hatta ölümcül komplikasyonlara yol açabiliyor. Ancak John, 100 gün boyunca bu deneyi devam ettirdi.
Ve o büyük gün geldi! John, 100 gün boyunca çiğ tavuk yedikten sonra final videosunu paylaştı:
“Ben bu deneyle sadece gerçeği görmek istedim. Sonuç tam da beklediğim gibi oldu. Evet, başta biraz korktum ama şimdi kendimi eskisinden bile daha iyi hissediyorum. Bundan sonra başka deneyler yapacağım çünkü bunu yapmayı seviyorum.”
Kendisinin paylaşımları 2024 yılının Temmuz ayından beri son bulmuş durumda. O yüzden John'a ne olduğu konusunda hiçbir takipçisinin fikri yok. Kim bilir, belki bir gün gelir ve vücudunda tam anlamıyla nasıl bir değişim yaşadığını kendi anlatır.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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