İnsanlar Kas Yapmak İçin Ter Dökerken Hayvanlar Nasıl Hiç Çalışmadan Güçlü Kalabiliyor?

İnsanlar olarak formda kalmak için spor salonlarında saatler harcıyoruz. Güçlenmek ve dayanıklılık kazanmak için düzenli olarak egzersiz yapmamız şart. Ancak hayvanlara baktığımızda, hiçbir antrenman yapmadan bile inanılmaz derecede güçlü olduklarını görüyoruz. Mesela bir çita aniden saatte 100 km hıza çıkabiliyor ya da bir kuş binlerce kilometre uçabiliyor. Peki, biz neden kas kaybetmemek için bu kadar çabalamak zorundayız? Bilim insanları, bu ilginç farkın ardındaki biyolojik sırrı araştırdı.

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