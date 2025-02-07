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İnsanlar Kas Yapmak İçin Ter Dökerken Hayvanlar Nasıl Hiç Çalışmadan Güçlü Kalabiliyor?

İnsanlar Kas Yapmak İçin Ter Dökerken Hayvanlar Nasıl Hiç Çalışmadan Güçlü Kalabiliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 12:44

İnsanlar olarak formda kalmak için spor salonlarında saatler harcıyoruz. Güçlenmek ve dayanıklılık kazanmak için düzenli olarak egzersiz yapmamız şart. Ancak hayvanlara baktığımızda, hiçbir antrenman yapmadan bile inanılmaz derecede güçlü olduklarını görüyoruz. Mesela bir çita aniden saatte 100 km hıza çıkabiliyor ya da bir kuş binlerce kilometre uçabiliyor. Peki, biz neden kas kaybetmemek için bu kadar çabalamak zorundayız? Bilim insanları, bu ilginç farkın ardındaki biyolojik sırrı araştırdı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Örneğin, kaz türlerinden biri olan barnacle goose (kutup kazı), 3.000 kilometrelik göç yolculuğuna başlamadan önce hiç antrenman yapmıyor. Hatta bunun tam tersine, kendini sadece besin tüketmeye adıyor! Bilim insanı Lewis Halsey’e göre bu kuşlar sadece oturuyor ve bol bol yemek yiyorlar.

Örneğin, kaz türlerinden biri olan barnacle goose (kutup kazı), 3.000 kilometrelik göç yolculuğuna başlamadan önce hiç antrenman yapmıyor. Hatta bunun tam tersine, kendini sadece besin tüketmeye adıyor! Bilim insanı Lewis Halsey’e göre bu kuşlar sadece oturuyor ve bol bol yemek yiyorlar.

Ancak ne oluyorsa göç vakti geldiğinde, vücutları aniden güçlenmiş ve uzun mesafeleri kat edecek kadar dayanıklı hale gelmiş oluyor. Benzer şekilde kara ve boz ayılar da kış uykusuna yatarken kas kütlelerini kaybetmiyorlar.

Ancak ne oluyorsa göç vakti geldiğinde, vücutları aniden güçlenmiş ve uzun mesafeleri kat edecek kadar dayanıklı hale gelmiş oluyor. Benzer şekilde kara ve boz ayılar da kış uykusuna yatarken kas kütlelerini kaybetmiyorlar.

Peki ama nasıl? İnsanlar neden egzersiz yapmadan formunu koruyamıyor? Bilim insanları, bazı hayvanların çevresel faktörlerden gelen biyolojik sinyallerle kaslarını güçlendirdiğini düşünüyor.

Örneğin kutup kazının vücudu, sıcaklık değişikliklerini algılayarak büyük bir fiziksel çaba gerektiren göç sürecine kendini hazırlıyor. Ayılar ise kış aylarında vücutlarına kas kaybını önleyici bileşenler salgılatıyor.

Hatta bir deneyde kış uykusundaki ayıların kanı, laboratuvarda fare kas hücrelerine enjekte edildiğinde, kas kaybının %40 oranında azaldığı görüldü! Yani doğa, bazı hayvanlara 'spor yapmadan güçlenme' gibi inanılmaz bir avantaj vermiş durumda.

Hatta bir deneyde kış uykusundaki ayıların kanı, laboratuvarda fare kas hücrelerine enjekte edildiğinde, kas kaybının %40 oranında azaldığı görüldü! Yani doğa, bazı hayvanlara 'spor yapmadan güçlenme' gibi inanılmaz bir avantaj vermiş durumda.
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O zaman biz de spor yapmayı bıraksak güçlenir miyiz? Ne yazık ki insanlar için işler böyle işlemiyor. Evrimsel sürecimiz, bizi düzenli egzersiz yapmaya bağımlı hale getirdi.

Atalarımız, yiyecek bulmak için uzun mesafeler kat etmek zorundaydı. Bu nedenle vücudumuz, kas kütlesini koruyabilmek için sürekli hareket etmemizi gerektiren bir sistem geliştirdi.

Atalarımız, yiyecek bulmak için uzun mesafeler kat etmek zorundaydı. Bu nedenle vücudumuz, kas kütlesini koruyabilmek için sürekli hareket etmemizi gerektiren bir sistem geliştirdi.

Yani biz insanlar, doğada hayatta kalmak için uzun süre dayanıklılığa ihtiyaç duyduk. Ancak bir kaz veya ayı gibi, çevresel sinyalleri bekleyerek kendiliğinden güçlenen bir biyolojik yapımız yok.

Yani biz insanlar, doğada hayatta kalmak için uzun süre dayanıklılığa ihtiyaç duyduk. Ancak bir kaz veya ayı gibi, çevresel sinyalleri bekleyerek kendiliğinden güçlenen bir biyolojik yapımız yok.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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