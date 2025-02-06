Hayır Sırtüstü Değil: Bilime Göre Hangi Pozisyonda Uyumak Daha Sağlıklı?

Uyku pozisyonunuzun sağlığınızı nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Kimileri sırt üstü yatmadan uyuyamazken, kimileri sadece yan yatınca rahat ediyor. Ancak her pozisyonun vücudumuza farklı etkileri var. Üstelik bazı uyku alışkanlıkları uzun vadede sorunlara yol açabiliyor. Peki bilim insanları hangi uyku pozisyonunun en sağlıklı olduğunu söylüyor?

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