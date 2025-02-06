Hayır Sırtüstü Değil: Bilime Göre Hangi Pozisyonda Uyumak Daha Sağlıklı?
Hayır Sırtüstü Değil: Bilime Göre Hangi Pozisyonda Uyumak Daha Sağlıklı?
Uyku pozisyonunuzun sağlığınızı nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Kimileri sırt üstü yatmadan uyuyamazken, kimileri sadece yan yatınca rahat ediyor. Ancak her pozisyonun vücudumuza farklı etkileri var. Üstelik bazı uyku alışkanlıkları uzun vadede sorunlara yol açabiliyor. Peki bilim insanları hangi uyku pozisyonunun en sağlıklı olduğunu söylüyor?
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Danimarka’da yapılan bir araştırmaya göre insanların çoğu zamanlarının yarısını yan yatarken geçiriyor. Katılımcıların %38’i sırt üstü yatarken, yalnızca %7’si yüzüstü uyuyor. Ayrıca yaş ilerledikçe yan yatma süresi artıyor.
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Küçük çaplı bir çalışmada, sağ tarafına yatanların sol tarafına yatanlara göre daha iyi uyuduğu bile gözlemlendi. Yani en yaygın pozisyon yan yatmak gibi görünüyor ama sağlık açısından en iyisi bu mu?
Bazı insanlar sırt üstü yatmayı rahat bulsa da pek de sağlıklı olduğu söylenemez. Özellikle horlama ve uyku apnesi gibi solunum problemleri olanlar için sırt üstü yatmak risk oluşturabiliyor.
Yan yatmanın birçok avantajı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Solunum yollarını daha açık tuttuğu için horlamayı ve uyku apnesini azaltabiliyor. Araştırmada, yan yatanların sırtüstü yatanlara göre daha az bel ağrısı çektiği görüldü.
Ancak yan yatarken vücudu desteklemeyen yanlış bir pozisyon almak, boyun ve sırt ağrılarına yol açabilir.
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Peki ya yüzüstü uyumak? Bu pozisyon birçok açıdan en sağlıksız uyuma şekli olabilir. Çene eklemi rahatsızlığı yaşayan kişiler için oldukça zararlı olduğu biliniyor çünkü yüzünüzü yastığa bastırmak çene kaslarına ekstra baskı uygulayabiliyor.
Bilimsel verilere göre genel olarak yan yatmak en sağlıklı seçenek gibi görünüyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta, hangi tarafa yatıldığının da önemli olduğu.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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