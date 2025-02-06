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A ve B Çuvala Girdi: Bilgisayarımızda Sabit Disk Neden C Harfiyle Başlıyor?

A ve B Çuvala Girdi: Bilgisayarımızda Sabit Disk Neden C Harfiyle Başlıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 12:53

Hepimiz dosyalarımızı kaydederken veya bir klasöre göz atarken C: sürücüsüne alışığız, değil mi? Ama hiç 'Neden A: veya B: değil de C:?' diye düşündünüz mü? Cevap, bilgisayarların evrim sürecinde gizli ve bu hikaye sizi geçmişe, disketlerin hüküm sürdüğü günlere götürecek!

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MS-DOS ve Windows işletim sistemleri geliştirilirken bilgisayarlar genellikle bir veya iki disket sürücüsüyle birlikte gelirdi. İşte bu nedenle A: ve B: harfleri disket sürücülerine ayrıldı.

MS-DOS ve Windows işletim sistemleri geliştirilirken bilgisayarlar genellikle bir veya iki disket sürücüsüyle birlikte gelirdi. İşte bu nedenle A: ve B: harfleri disket sürücülerine ayrıldı.

Disketler, veri depolamanın ana yolu olduğu için bu sürücüler öncelikli olarak tanımlandı. Ancak zamanla, sabit disk sürücüleri bilgisayarların vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Disketler, veri depolamanın ana yolu olduğu için bu sürücüler öncelikli olarak tanımlandı. Ancak zamanla, sabit disk sürücüleri bilgisayarların vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Disket sürücülerine ayrılan A ve B harfleri yerini korurken, ilk sabit disk sürücüsüne otomatik olarak C harfi verildi. Yani aslında sabit diskler, disketlerden sonra gelen "üçüncü seçenek" olarak adlandırıldı!

Disket sürücülerine ayrılan A ve B harfleri yerini korurken, ilk sabit disk sürücüsüne otomatik olarak C harfi verildi. Yani aslında sabit diskler, disketlerden sonra gelen "üçüncü seçenek" olarak adlandırıldı!

Peki ya artık disket kullanmıyorsak neden hala C: sürücüsünü kullanıyoruz? Bugün çoğumuz disket sürücüsünü bırakın, adını bile unuttuk! Ancak A: ve B: sürücü harfleri hala bilgisayar sistemlerinde disket sürücülerine ayrılmış durumda.

Peki ya artık disket kullanmıyorsak neden hala C: sürücüsünü kullanıyoruz? Bugün çoğumuz disket sürücüsünü bırakın, adını bile unuttuk! Ancak A: ve B: sürücü harfleri hala bilgisayar sistemlerinde disket sürücülerine ayrılmış durumda.

Hatta bilgisayarınızda bir disket sürücüsü olmasa bile bu harfler, tarihsel bir miras olarak sistemde yerlerini koruyor.

Dolayısıyla, C: harfi varsayılan olarak sabit disklere atanıyor ve bu alışkanlık günümüzde de devam ediyor. Yeni sürücüler veya bölümler eklendiğinde ise D, E, F gibi harfler sırayla atanıyor.

Dolayısıyla, C: harfi varsayılan olarak sabit disklere atanıyor ve bu alışkanlık günümüzde de devam ediyor. Yeni sürücüler veya bölümler eklendiğinde ise D, E, F gibi harfler sırayla atanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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