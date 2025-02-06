A ve B Çuvala Girdi: Bilgisayarımızda Sabit Disk Neden C Harfiyle Başlıyor?

Hepimiz dosyalarımızı kaydederken veya bir klasöre göz atarken C: sürücüsüne alışığız, değil mi? Ama hiç 'Neden A: veya B: değil de C:?' diye düşündünüz mü? Cevap, bilgisayarların evrim sürecinde gizli ve bu hikaye sizi geçmişe, disketlerin hüküm sürdüğü günlere götürecek!