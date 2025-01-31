Sebebi Çok Mantıklı: UPS Kargo Kamyonlarının Kapıları Neden Hep Açıktır?

UPS kamyonlarını yolda sıkça görüyoruz, değil mi? Ama bazıları diğerlerinden biraz farklı görünüyor. Özellikle de kapılarının genellikle açık olması dikkat çekici! Bunun sadece bir rastlantı olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü arkasında oldukça mantıklı bir sebep var!