Bazı Rüzgar Türbinleri Dururken Bazıları Neden Dönmeye Devam Eder?
Bazı Rüzgar Türbinleri Dururken Bazıları Neden Dönmeye Devam Eder?
Rüzgar türbinlerine dikkatlice baktığınızda bazı türbinlerin hızla döndüğünü, bazılarının ise hareketsiz kaldığını fark etmişsinizdir. Aynı rüzgarın estiği bir alanda neden bazıları çalışırken diğerleri duruyor olabilir? Sebep düşündüğünüzden daha karmaşık!
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Kısa cevap: Muhtemelen bakım zamanı gelmiştir! Rüzgar türbinleri, tıpkı arabalar ve diğer makineler gibi düzenli bakıma ihtiyaç duyar.
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Bazıları planlı bakım için, bazıları ise ani bir arıza nedeniyle geçici olarak durdurulabilir. Rüzgar türbinlerinin temel bileşenleri kule, rotor kanatları, dişli kutusu ve jeneratördür.
Bunların düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir ve bakım işlemleri türbinlerin çalışmasını geçici olarak durdurabilir:
Özellikle büyük rüzgar tarlalarında aynı devreye bağlı birkaç türbinin aynı anda bakıma alınması, birden fazla türbinin durmasına neden olabilir.
Rüzgar türbinlerinin her zaman dönmemesinin bir diğer sebebi de enerji yönetimidir. Bazı durumlarda elektrik şebekesi üretilen tüm enerjiyi kullanamaz ve türbinler geçici olarak durdurulur.
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Bazen talep düşük olduğu için rüzgar türbinlerine ihtiyaç kalmaz veya daha ekonomik bir enerji santrali devreye girer. Bu durumlarda bazı rüzgar türbinleri durdurulur.
Bir rüzgar türbininin çalışmaya başlaması için en az saatte yaklaşık 8 km hızında bir rüzgar gereklidir. Eğer rüzgar hızı bunun altına düşerse, türbin yeterli enerjiyi üretemez ve durur.
Ancak rüzgarın fazla hızlı olması da bir sorun! Rüzgar hızı saatte yaklaşık 88 km üzerine çıktığında, türbinler güvenlik amacıyla otomatik olarak kapatılır.
Yani bir rüzgar tarlasında bazı türbinler duruyorsa, bunun nedeni çok az ya da çok fazla rüzgar olabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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