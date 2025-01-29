Bazı Rüzgar Türbinleri Dururken Bazıları Neden Dönmeye Devam Eder?

Rüzgar türbinlerine dikkatlice baktığınızda bazı türbinlerin hızla döndüğünü, bazılarının ise hareketsiz kaldığını fark etmişsinizdir. Aynı rüzgarın estiği bir alanda neden bazıları çalışırken diğerleri duruyor olabilir? Sebep düşündüğünüzden daha karmaşık!