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Acı Biber Yiyince Neden Susuz Kalmışız Gibi Hıçkırık Tutar?

Acı Biber Yiyince Neden Susuz Kalmışız Gibi Hıçkırık Tutar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.01.2025 - 16:03

Acı yiyecekleri seviyorsanız, muhtemelen yemek yerken bir anda hıçkırık krizine girmenin ne kadar sinir bozucu olduğunu deneyimlemişsinizdir. Peki, bazı insanlar acı biber yerken neden diğerlerinden daha fazla hıçkırıyor? Gelin bilimsel olarak anlatalım!

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Acı biberlerin bu etkisinin arkasında kapsaisin adı verilen bir kimyasal bulunuyor. Kapsaisin, biberlere karakteristik acı tadını veren ve onları hayvanlardan korumak için evrimleşmiş bir bileşik.

Acı biberlerin bu etkisinin arkasında kapsaisin adı verilen bir kimyasal bulunuyor. Kapsaisin, biberlere karakteristik acı tadını veren ve onları hayvanlardan korumak için evrimleşmiş bir bileşik.

İlginç bir şekilde insanlar bu acıyı seven tek tür! Ama sorun şu ki kapsaisin, sinir sistemimize fazlasıyla oyun oynayan bir madde. Nasıl yani?

İlginç bir şekilde insanlar bu acıyı seven tek tür! Ama sorun şu ki kapsaisin, sinir sistemimize fazlasıyla oyun oynayan bir madde. Nasıl yani?

Sinir hücrelerimizde bulunan TRPV1 adlı ağrı reseptörlerine bağlanarak beynimizi "Acil durum! Ağzın yanıyor!" diye kandırıyor.

Sinir hücrelerimizde bulunan TRPV1 adlı ağrı reseptörlerine bağlanarak beynimizi "Acil durum! Ağzın yanıyor!" diye kandırıyor.

Kapsaisin sadece ağzımızdaki değil, vücudumuzun birçok yerindeki sinir uçlarını da uyarabiliyor. Bunların arasında diyaframımızı kontrol eden sinirler de var.

Kapsaisin sadece ağzımızdaki değil, vücudumuzun birçok yerindeki sinir uçlarını da uyarabiliyor. Bunların arasında diyaframımızı kontrol eden sinirler de var.

Peki, hıçkırık nasıl ortaya çıkıyor? Hıçkırık, diyafram kasımızın istemsiz kasılmasıyla oluşan bir refleks. İşte burada kapsaisinin etkisi devreye giriyor.

Peki, hıçkırık nasıl ortaya çıkıyor? Hıçkırık, diyafram kasımızın istemsiz kasılmasıyla oluşan bir refleks. İşte burada kapsaisinin etkisi devreye giriyor.

  • Kapsaisin, diyaframı kontrol eden sinirleri uyarıyor.

  • Diyafram istemsiz olarak kasılıyor ve aniden havayı içimize çekiyoruz.

  • Bu ani hava akışı, ses tellerimizin olduğu glottis bölgesini kapatıyor ve “hık” sesi çıkıyor.

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Bilim insanları hala kapsaisinin tam olarak nasıl diyafram spazmlarına yol açtığını çözemedi ancak mekanizmanın sinir sistemimizin aşırı uyarılmasına bağlı olduğu düşünülüyor.

Bilim insanları hala kapsaisinin tam olarak nasıl diyafram spazmlarına yol açtığını çözemedi ancak mekanizmanın sinir sistemimizin aşırı uyarılmasına bağlı olduğu düşünülüyor.

Yani acı biber yediğinizde hıçkırık tutuyorsa, suçlusu siz değil, kapsaisin! Bu kimyasal, sinirlerinizi uyararak diyaframınızı spazma sokuyor ve istemsiz olarak hıçkırık krizine giriyorsunuz.

Yani acı biber yediğinizde hıçkırık tutuyorsa, suçlusu siz değil, kapsaisin! Bu kimyasal, sinirlerinizi uyararak diyaframınızı spazma sokuyor ve istemsiz olarak hıçkırık krizine giriyorsunuz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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