Acı Biber Yiyince Neden Susuz Kalmışız Gibi Hıçkırık Tutar?

Acı yiyecekleri seviyorsanız, muhtemelen yemek yerken bir anda hıçkırık krizine girmenin ne kadar sinir bozucu olduğunu deneyimlemişsinizdir. Peki, bazı insanlar acı biber yerken neden diğerlerinden daha fazla hıçkırıyor? Gelin bilimsel olarak anlatalım!