Sizde de Olabilir! Neden Çoğu İnsanın Bileğinde Aynı Benden Var?
Sizde de Olabilir! Neden Çoğu İnsanın Bileğinde Aynı Benden Var?
Bir an durup bileğinize baktığınızda, elinizin başladığı o bölgede küçük bir ben fark ettiniz mi? Eğer fark ettiyseniz, yalnız değilsiniz! Çünkü pek çok insan, tam da aynı noktada bir ben taşıyor ve bu durum hiç de tesadüf değil. Gelin sebebine bakalım!
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Dermatolog Dr. Joyce Park, “Çiller ve benler, UV ışınlarının cildimizde daha fazla melanin birikmesine neden olduğu bölgelerde ortaya çıkar.” diyor.
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Özellikle bileklerimiz, ellerimiz ve ön kollarımız için geçerli çünkü bu bölgeler sürekli güneşe maruz kalıyor. Araba kullanırken bileğimizin açıkta kalan kısmı, uzun kollu giysiler giyseniz bile güneş ışığını doğrudan alabiliyor.
Bir de dürüst olalım... Güneş kremi sürerken ellerimizi ve bileklerimizi ne sıklıkla atlıyoruz? İşte bu küçük ihmal, o çok tanıdık benlerin oluşmasına davetiye çıkarıyor.
Dr. Zeichner, “Bu tür küçük kahverengi lekeler, pigment üreten hücrelerin fazlalığından kaynaklanır ve çoğu insanın kollarında en az bir tane bulunur.” diyor.
Uzmanlar, bu yaygın benlerin genellikle zararsız olduğunu belirtmekle birlikte her zaman cildinize dikkat etmeniz gerektiği konusunda hemfikir. Eğer herhangi bir ben veya çil, boyut, renk veya şekil değişikliği gösteriyorsa mutlaka bir dermatoloğa danışmalısınız.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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