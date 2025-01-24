Akciğerinde Köknar Ağacının Büyümesiyle Tıp Dünyasını Şaşkına Çeviren Adam
Akciğerinde Köknar Ağacının Büyümesiyle Tıp Dünyasını Şaşkına Çeviren Adam
Göğüs ağrısı ve kanlı öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Artyom Sidorkin’in, bir tümöre sahip olduğunu düşünen doktorlar ameliyat sırasında hayatlarının en büyük sürprizini yaşadı. Sidorkin’in sağ akciğerinde bir tümör yerine 2 santimetre uzunluğunda, yeşil iğneleriyle bir köknar ağacı vardı. Peki bu mümkün mü? Mümkünse de nasıl? Gelin bakalım...
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Artyom Sidorkin, haftalarca süren göğüs ağrısı ve kanlı öksürük şikayetleri üzerine doktorlara başvurdu. İlk incelemelerde doktorlar Sidorkin’in akciğerinde tümöre benzeyen bir kitle tespit etti.
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Ağaç, Sidorkin’in sağ akciğerinin alt lobunda büyümüştü. Doktorlar, Sidorkin’in büyük ihtimalle bir köknar tohumu soluduğunu ve bu tohumun akciğerin sıcak ve nemli ortamında filizlenerek büyümeye başladığını düşünüyor.
Sidorkin ise durumu şu sözlerle açıkladı: “Dayanılmaz bir ağrıydı. Ama içimde yabancı bir şey olduğunu asla hissetmedim.”
Peki bir ağaç insanın akciğerinde nasıl büyüyebilir? Akciğer, tohumların çimlenmesi için uygun bir sıcaklık ve nem sağlar. Tohum, akciğerdeki kan damarlarından beslenerek büyüme şansı bulmuş olabilir.
Sidorkin’i ameliyat eden cerrah, durumun ne kadar sıra dışı olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “X-ray sonuçlarına baktığımızda tümörden şüphelendik. O kadar çok görmüştüm ki, bunun sıradan bir vaka olduğunu düşündüm. Ancak biyopsi sırasında hayatımda hiç görmediğim bir şeyle karşılaştım: Yeşil bir ağaç!”
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Doktorlar, ağacı dikkatlice akciğer dokusundan ayırarak başarılı bir şekilde çıkardı. Ameliyat sonrası Sidorkin tamamen iyileşti ve nefes alma problemlerinden kurtuldu.
Sidorkin’in akciğerindeki köknar ağacı, tıp dünyasında eşine az rastlanan olaylardan biri. Bu olay sadece doktorları değil, tüm dünyayı hayrete düşürdü.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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