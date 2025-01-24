Akciğerinde Köknar Ağacının Büyümesiyle Tıp Dünyasını Şaşkına Çeviren Adam

Göğüs ağrısı ve kanlı öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Artyom Sidorkin’in, bir tümöre sahip olduğunu düşünen doktorlar ameliyat sırasında hayatlarının en büyük sürprizini yaşadı. Sidorkin’in sağ akciğerinde bir tümör yerine 2 santimetre uzunluğunda, yeşil iğneleriyle bir köknar ağacı vardı. Peki bu mümkün mü? Mümkünse de nasıl? Gelin bakalım...