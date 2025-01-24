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Akciğerinde Köknar Ağacının Büyümesiyle Tıp Dünyasını Şaşkına Çeviren Adam

Akciğerinde Köknar Ağacının Büyümesiyle Tıp Dünyasını Şaşkına Çeviren Adam

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 15:02

Göğüs ağrısı ve kanlı öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Artyom Sidorkin’in, bir tümöre sahip olduğunu düşünen doktorlar ameliyat sırasında hayatlarının en büyük sürprizini yaşadı. Sidorkin’in sağ akciğerinde bir tümör yerine 2 santimetre uzunluğunda, yeşil iğneleriyle bir köknar ağacı vardı. Peki bu mümkün mü? Mümkünse de nasıl? Gelin bakalım...

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Artyom Sidorkin, haftalarca süren göğüs ağrısı ve kanlı öksürük şikayetleri üzerine doktorlara başvurdu. İlk incelemelerde doktorlar Sidorkin’in akciğerinde tümöre benzeyen bir kitle tespit etti.

Artyom Sidorkin, haftalarca süren göğüs ağrısı ve kanlı öksürük şikayetleri üzerine doktorlara başvurdu. İlk incelemelerde doktorlar Sidorkin’in akciğerinde tümöre benzeyen bir kitle tespit etti.

Ancak gerçek, biyopsi sırasında ortaya çıktı. Tümör değil, küçük bir köknar ağacıydı!

Ağaç, Sidorkin’in sağ akciğerinin alt lobunda büyümüştü. Doktorlar, Sidorkin’in büyük ihtimalle bir köknar tohumu soluduğunu ve bu tohumun akciğerin sıcak ve nemli ortamında filizlenerek büyümeye başladığını düşünüyor.

Ağaç, Sidorkin’in sağ akciğerinin alt lobunda büyümüştü. Doktorlar, Sidorkin’in büyük ihtimalle bir köknar tohumu soluduğunu ve bu tohumun akciğerin sıcak ve nemli ortamında filizlenerek büyümeye başladığını düşünüyor.

Sidorkin ise durumu şu sözlerle açıkladı: “Dayanılmaz bir ağrıydı. Ama içimde yabancı bir şey olduğunu asla hissetmedim.”

Sidorkin ise durumu şu sözlerle açıkladı: “Dayanılmaz bir ağrıydı. Ama içimde yabancı bir şey olduğunu asla hissetmedim.”

Peki bir ağaç insanın akciğerinde nasıl büyüyebilir? Akciğer, tohumların çimlenmesi için uygun bir sıcaklık ve nem sağlar. Tohum, akciğerdeki kan damarlarından beslenerek büyüme şansı bulmuş olabilir.

Peki bir ağaç insanın akciğerinde nasıl büyüyebilir? Akciğer, tohumların çimlenmesi için uygun bir sıcaklık ve nem sağlar. Tohum, akciğerdeki kan damarlarından beslenerek büyüme şansı bulmuş olabilir.

Ağaç büyüdükçe çevresindeki akciğer dokusuna zarar vermiş ve Sidorkin’in şikayetlerine yol açmış olabilir.

Sidorkin’i ameliyat eden cerrah, durumun ne kadar sıra dışı olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “X-ray sonuçlarına baktığımızda tümörden şüphelendik. O kadar çok görmüştüm ki, bunun sıradan bir vaka olduğunu düşündüm. Ancak biyopsi sırasında hayatımda hiç görmediğim bir şeyle karşılaştım: Yeşil bir ağaç!”

Sidorkin’i ameliyat eden cerrah, durumun ne kadar sıra dışı olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “X-ray sonuçlarına baktığımızda tümörden şüphelendik. O kadar çok görmüştüm ki, bunun sıradan bir vaka olduğunu düşündüm. Ancak biyopsi sırasında hayatımda hiç görmediğim bir şeyle karşılaştım: Yeşil bir ağaç!”
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Doktorlar, ağacı dikkatlice akciğer dokusundan ayırarak başarılı bir şekilde çıkardı. Ameliyat sonrası Sidorkin tamamen iyileşti ve nefes alma problemlerinden kurtuldu.

Doktorlar, ağacı dikkatlice akciğer dokusundan ayırarak başarılı bir şekilde çıkardı. Ameliyat sonrası Sidorkin tamamen iyileşti ve nefes alma problemlerinden kurtuldu.

Sidorkin’in akciğerindeki köknar ağacı, tıp dünyasında eşine az rastlanan olaylardan biri. Bu olay sadece doktorları değil, tüm dünyayı hayrete düşürdü.

Sidorkin’in akciğerindeki köknar ağacı, tıp dünyasında eşine az rastlanan olaylardan biri. Bu olay sadece doktorları değil, tüm dünyayı hayrete düşürdü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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