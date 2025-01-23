Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları

Dışarıda yemek yemenin cazibesine kim kapılmaz ki? Ancak restoran ve kafelerin perde arkasında dönenler iştahınızı bir anda kesebilir. Restoranlarda her şey dışarıdan mükemmel görünse de mutfakların arka planı aynı titizlikte olmayabiliyor. Gıda endüstrisinde çalışanlar, hijyen ve işleyişle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte, dışarıda yemek yerken ikinci kez düşünmenize neden olacak gerçekler...