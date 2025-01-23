Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları
Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları
Dışarıda yemek yemenin cazibesine kim kapılmaz ki? Ancak restoran ve kafelerin perde arkasında dönenler iştahınızı bir anda kesebilir. Restoranlarda her şey dışarıdan mükemmel görünse de mutfakların arka planı aynı titizlikte olmayabiliyor. Gıda endüstrisinde çalışanlar, hijyen ve işleyişle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte, dışarıda yemek yerken ikinci kez düşünmenize neden olacak gerçekler...
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1. Kahve içmekten soğutan hijyen skandalları...
2. Her mutfakta böcekler var mı? Maalesef evet...
3. İçecek makinelerinde gizlenen tehlikeler...
4. El yıkamadan yemek pişirilen restoran 😶
5. Taze tatlı yerine dondurulmuş brownie...
6. Aman çok dikkat edin!
7. “Günün özel yemeği” gerçekten özel mi?
8. “Taze balık” aslında taze değil...
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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