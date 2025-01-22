Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar
Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar
Hiç gerçeğin sınırlarını zorlayan görüntülerle karşılaştınız mı? Bazen bir fotoğraf, gözlerimize oyun oynayarak bizi gerçekliğin sorgulandığı noktaya sürükler. Bu tür görüntüler, 'Acaba simülasyonda mı yaşıyoruz?' sorusunu akıllara getirebilir. İşte bizde sizi şaşırtacak ve simülasyon teorisine bir adım daha yaklaştıracak fotoğraflara yer verdik. Bu kareler, gerçeklik algınızı alt üst edecek!
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1. Herhangi bir lisede en normal sandalye 😂
2. A-Abi... Uçuyorsun.
3. Kedi sanki cennetten gelmiş de köpeği de yanında götürecekmiş gibi 😂
4. Caminin kolonları sanki düşük ayarlarda gibi durmuyor mu?
5. Hem mükemmel hem de korkutucu!
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6. Kediler ve uyudukları garip yerler... Şaşırtın bir kere de!
7. Duvarın arkası nerede? 🤨
8. Nasıl ya?
9. Uçan bir gemiyi her gün görüyoruz zaten!
10. Köpeğin geri kalanı nerede? 😂
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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