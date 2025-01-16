Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar
Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar
Bazı fotoğraflar gerçeklik algımızı tamamen altüst edebilir. İlk bakışta sıradan gibi görünseler de detaylara indikçe gariplikler ortaya çıkar. Bu görüntüler, gerçekliğin sınırlarını sorgulamanıza neden olabilir. “Bu bir simülasyon mu?” diye düşüneceğiniz türden kareler. Şimdi gelin bakalım!
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1. Gemiler uçuyor mu yoksa biz mi yanlış görüyoruz?
2. Dönüşüm daha tamamlanmamış...
3. Arkadaki adam shop yapılmış gibi değil mi? 😂
4. Nasıl ya? 🤨
5. Sel sonrası oluşmuş buzların görüntüsü simülasyonda yaşıyormuş hissiyatı veriyor!
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6. Ortadaki yeşil alan tam bir bardak gibi durmuyor mu?
7. Bu görseli açıklayacak dahi okuyucularımızı bekliyoruz!
8. Yine uçan bir şeyle karşı karşıyayız...
9. Ortadaki mavilik gökyüzü değil, bina!
10. Kedinin devamı nerde? 🤨
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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