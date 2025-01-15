Ailelerinin Normal Sandığı Ancak Epey Tuhaf Olan Alışkanlıklarını Paylaşan Kişiler
Ailelerinin Normal Sandığı Ancak Epey Tuhaf Olan Alışkanlıklarını Paylaşan Kişiler
Hepimizin ailesinde garip alışkanlıklar vardır ama büyüdüğümüzde bu alışkanlıkların normal olmadığını fark etmek ayrı bir deneyimdir. Reddit kullanıcıları, çocukluklarında normal sandıkları ama sonradan tuhaf olduğunu anladıkları ebeveyn davranışlarını paylaştı. Bazıları sizi güldürecek, bazıları ise 'Bu gerçek mi?' dedirtecek! Haydi gelin bakalım...
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9. Dev ayakkabılar giydirip 'büyük ayaklısın' diye inandırdılar! 😶
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8. Streç filme sarılmış bir çocukluk 😅
7. Asansör pratiği dedikleri şey bir dolap mıydı?
6. Peynir sadece dışarıda yenir!
5. Sessizlik kuralıyla büyümek...
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4. Yaş ve sırlarla dolu bir aile hikayesi...
3. Evde kıyafetsiz bir hayat mı? 😳
2. Kahveyle ıslatılmış kahvaltı...
1. Bahis uğruna yapılan tatiller 🫠
Peki ya sizin ailenizde garip alışkanlıklar var mıydı? Yorumlarda bekliyoruz!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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