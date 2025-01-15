Ailelerinin Normal Sandığı Ancak Epey Tuhaf Olan Alışkanlıklarını Paylaşan Kişiler

Bir başka kullanıcı, ailesindeki sessizliği şöyle anlatıyor:

'Annem ve babam neredeyse hiç konuşmazdı. Akşam yemekleri sadece çatal ve bıçak seslerinden ibaretti. Yolculuklarda saatlerce hiç konuşmadan giderdik. Bu sessizlik, benim de sosyal açıdan daha içine kapanık olmama sebep oldu.'