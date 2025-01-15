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Ailelerinin Normal Sandığı Ancak Epey Tuhaf Olan Alışkanlıklarını Paylaşan Kişiler

Ailelerinin Normal Sandığı Ancak Epey Tuhaf Olan Alışkanlıklarını Paylaşan Kişiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 16:46

Hepimizin ailesinde garip alışkanlıklar vardır ama büyüdüğümüzde bu alışkanlıkların normal olmadığını fark etmek ayrı bir deneyimdir. Reddit kullanıcıları, çocukluklarında normal sandıkları ama sonradan tuhaf olduğunu anladıkları ebeveyn davranışlarını paylaştı. Bazıları sizi güldürecek, bazıları ise 'Bu gerçek mi?' dedirtecek! Haydi gelin bakalım...

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9. Dev ayakkabılar giydirip 'büyük ayaklısın' diye inandırdılar! 😶

9. Dev ayakkabılar giydirip 'büyük ayaklısın' diye inandırdılar! 😶

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatıyor:

'Ailem, ayaklarımın 18 numara olduğunu söyledi ve bana yıllarca kocaman, pahalı ayakkabılar aldırdı. Şimdi 34 yaşındayım ve aslında 13 numara ayakkabı giydiğimi öğrendim. Bu kadar büyük ayakkabılar giymenin normal olmadığını bilmiyordum.'

8. Streç filme sarılmış bir çocukluk 😅

8. Streç filme sarılmış bir çocukluk 😅
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Başka bir Reddit kullanıcısının anlattıkları ise şöyle:

'Annem, losyonların kıyafetlerime bulaşmaması için beni okula gitmeden önce streç filme sarardı. Böylece kremlerim kalıcı olurmuş... Şimdi düşününce ne kadar garipmiş.'

7. Asansör pratiği dedikleri şey bir dolap mıydı?

Bir kullanıcı çocukluk anılarını şu şekilde paylaşıyor:

'Büyüdüğüm evde küçük, boş bir dolap vardı. Ayda birkaç kez babam beni oraya koyup 'asansör pratiği' yapmamı isterdi. Kapalı alan korkumu yenmem içinmiş.'

6. Peynir sadece dışarıda yenir!

Bir Reddit kullanıcısı ailesinin peynir kurallarını şöyle açıklıyor:

'Evin içinde peynir yemek yasaktı. Tüm peynirli yiyecekleri sadece dışarıda yiyebilirdik. Nedenini hala bilmiyorum.'

5. Sessizlik kuralıyla büyümek...

5. Sessizlik kuralıyla büyümek...

Bir başka kullanıcı, ailesindeki sessizliği şöyle anlatıyor:

'Annem ve babam neredeyse hiç konuşmazdı. Akşam yemekleri sadece çatal ve bıçak seslerinden ibaretti. Yolculuklarda saatlerce hiç konuşmadan giderdik. Bu sessizlik, benim de sosyal açıdan daha içine kapanık olmama sebep oldu.'

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4. Yaş ve sırlarla dolu bir aile hikayesi...

4. Yaş ve sırlarla dolu bir aile hikayesi...

Başka bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatıyor:

'Ailem yaşlarını, geçmişlerini ve sırlarını asla paylaşmazdı. Annemin üç kez evlendiğini ve babamın Vietnam'dan Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile döndüğünü yıllar sonra öğrendim. Kendimi ailemden uzak hissettim.'

3. Evde kıyafetsiz bir hayat mı? 😳

Bir kullanıcı çocukluk evini şöyle anlatıyor:

'Ailem evin içinde çıplak dolaşırdı ve ben bunun normal olduğunu sanırdım. Ancak 9-10 yaşına geldiğimde herkesin böyle olmadığını fark ettim.'

2. Kahveyle ıslatılmış kahvaltı...

2. Kahveyle ıslatılmış kahvaltı...

Bir Reddit kullanıcısı babasının alışkanlığını şöyle anlatıyor:

'Babam, kahvaltıda pirincin üzerine kahve döker, sonra da yumurta ve pastırma ile yerdi. Her hafta bu garip kombinasyonu yapardı.'

1. Bahis uğruna yapılan tatiller 🫠

Bir kullanıcı ailesinin 'tatil' planlarını şöyle açıklıyor:

'Bazı tatillerimizin sebebinin babamın bahis borçlarını gizlemek olduğunu yıllar sonra öğrendim. 'Amcayı ziyaret ediyoruz' dedikleri günler meğer babamın kaçış planıymış.'

Peki ya sizin ailenizde garip alışkanlıklar var mıydı? Yorumlarda bekliyoruz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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