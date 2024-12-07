Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları
Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları
Dışarıdan yemek yemek veya marketten alışveriş yapmak, çoğumuz için günlük hayatın bir parçası. Ancak gıda sektöründe çalışan insanların anlattıkları sizi bu alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirmeye itebilir. Peki, bu sektörün arka planında neler dönüyor? Gelin, bir de bunları çalışanların ağızlarından dinleyelim! Dışarıdan yemeye tövbe ettirme garantili...
1. Bulaşık makinesinde bile çıkmayan peynir lekesi sorunu 😶
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2. Çöpe atılan tonlarca et...
3. Et depolarına sprey boya...
4. Hasta ama çalışmak zorunda olan garsonlar 👇🏻
5. Temizlenmeyen derin yağlar 👇🏻
6. Market depolarının gerçek yüzü 👇🏻
7. "Bir daha süt içmeyeceğim" dedirten kokular 🤢
8. Yanıltıcı etiketler...
Peki siz, bundan sonra dışarıda yemek yemeye aynı şekilde devam edebilecek misiniz?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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