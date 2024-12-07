Aynı İsme, Aynı Mesleğe ve Tıpatıp Aynı Görünüme Sahip İki Yabancı, DNA Testi Yaptırdı
Aynı İsme, Aynı Mesleğe ve Tıpatıp Aynı Görünüme Sahip İki Yabancı, DNA Testi Yaptırdı
Hayatta hepimiz kendimize benzeyen birini bulma hayali kurmuşuzdur. Peki ya bu kişi sizinle aynı mesleği yapıyor, aynı adı taşıyor ve görünüş olarak ikizinize benziyorsa? İşte bu sıra dışı hikaye, iki Brady Feigl’ın birbirlerini bulmasıyla başladı. Ama hikaye düşündüğünüzden çok daha karmaşık. Gelin beraber bakalım.
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Bu iki Brady Feigl, sadece isim benzerliğiyle değil, neredeyse her yönüyle birbirlerine ayna gibi benziyorlardı. İkisi de 1.93 boyunda, kırmızı saçlı, kırmızı sakallı ve gözlüklüydü.
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Üstelik ikisi de profesyonel beyzbol oyuncusuydu ve aynı pozisyonda oynuyorlardı. Biri ABD'deki Oakland Athletics takımında, diğeri ise Meksika’da Pericos de Puebla için oynuyordu.
Böylesine tesadüf dolu bir hikayenin ardındaki gerçeği öğrenmek için DNA testi yaptırmaları gerektiğine karar verdiler.
Yapılan DNA testi, onların aslında biyolojik olarak kardeş olmadığını gösterdi. Bu sonuç, hikayeyi daha da şaşırtıcı bir hale getirdi. Ancak test, ikisinin de ortak bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koydu.
Her iki Feigl da yüzde 53 oranında Alman kökenine sahipti. Bu da ailelerinin 19. ve 20. yüzyılda Almanya’dan Ellis Adası’na göç eden göçmenler arasında olduğunu doğruladı.
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Biyolojik bir bağları olmasa da bu deneyim, onları birbirine daha da yakınlaştırdı. İki Feigl, kendilerini "bir tür kardeş" olarak nitelendiriyor. Hatta Inside Edition programında yer aldıktan sonra tanınırlıkları arttı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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