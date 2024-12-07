Aynı İsme, Aynı Mesleğe ve Tıpatıp Aynı Görünüme Sahip İki Yabancı, DNA Testi Yaptırdı

Hayatta hepimiz kendimize benzeyen birini bulma hayali kurmuşuzdur. Peki ya bu kişi sizinle aynı mesleği yapıyor, aynı adı taşıyor ve görünüş olarak ikizinize benziyorsa? İşte bu sıra dışı hikaye, iki Brady Feigl’ın birbirlerini bulmasıyla başladı. Ama hikaye düşündüğünüzden çok daha karmaşık. Gelin beraber bakalım.

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