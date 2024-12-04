İnsan Tarafından Büyütülmedi: Maymunlar Tarafından Yetiştirilen Kadının Film Gibi Hayatı!

Bir an düşünün: Kendinizi hiç bilmediğiniz bir ormanın ortasında, yapayalnız buluyorsunuz. Peki, böyle bir durumda hayatta kalabilir miydiniz? Kolombiyalı Marina Chapman, tam da böyle bir kaderle karşılaştı. Kendini maymunların arasında hayatta kalma mücadelesi verirken bulan Chapman'ın hikayesine gelin birlikte bakalım. Sizi aşağıya alabiliriz. 👇🏻