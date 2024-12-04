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İnsan Tarafından Büyütülmedi: Maymunlar Tarafından Yetiştirilen Kadının Film Gibi Hayatı!

İnsan Tarafından Büyütülmedi: Maymunlar Tarafından Yetiştirilen Kadının Film Gibi Hayatı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 13:22

Bir an düşünün: Kendinizi hiç bilmediğiniz bir ormanın ortasında, yapayalnız buluyorsunuz. Peki, böyle bir durumda hayatta kalabilir miydiniz? Kolombiyalı Marina Chapman, tam da böyle bir kaderle karşılaştı. Kendini maymunların arasında hayatta kalma mücadelesi verirken bulan Chapman'ın hikayesine gelin birlikte bakalım. Sizi aşağıya alabiliriz. 👇🏻

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Marina’nın hayat hikayesi, dört yaşında Kolombiya’nın kırsal bir köyünden kaçırılmasıyla başlıyor. Marina, ailesine dair hatırladığı çok az şey olduğunu söylüyor. Ancak kaçırıldığı günü asla unutamıyor.

Marina’nın hayat hikayesi, dört yaşında Kolombiya’nın kırsal bir köyünden kaçırılmasıyla başlıyor. Marina, ailesine dair hatırladığı çok az şey olduğunu söylüyor. Ancak kaçırıldığı günü asla unutamıyor.

İki adam tarafından köyünden kaçırılan Marina, bir araca bindirilip tanımadığı bir ormanın ortasına bırakıldı. O anları şöyle anlatıyor:

İki adam tarafından köyünden kaçırılan Marina, bir araca bindirilip tanımadığı bir ormanın ortasına bırakıldı. O anları şöyle anlatıyor:

'Onlar giderken sadece geri dönmeleri için yalvarmak istedim. Siyah ve beyaz tenli iki adamın benden uzaklaştığını gördüm. Onları durdurmak istedim ama beni orada bıraktılar.'

Tamamen yalnız kalan Marina, hayatını kurtarmak için ne yapacağını bilmez haldeydi. O an, ormanda bir maymunun çığlığını duydu.

Tamamen yalnız kalan Marina, hayatını kurtarmak için ne yapacağını bilmez haldeydi. O an, ormanda bir maymunun çığlığını duydu.

Ormanda tek başına geçirdiği ilk günler Marina için korkutucuydu. Ancak bir süre sonra maymunlar, onun etrafında toplanmaya başladı. İlk başta mesafeli olan bu yaratıklar, zamanla Marina’yı kendi gruplarına kabul etti.

Ormanda tek başına geçirdiği ilk günler Marina için korkutucuydu. Ancak bir süre sonra maymunlar, onun etrafında toplanmaya başladı. İlk başta mesafeli olan bu yaratıklar, zamanla Marina’yı kendi gruplarına kabul etti.

Marina, maymunların iletişim kurma yöntemlerini öğrenmek zorunda kaldığını anlatıyor: "Her sesin bir anlamı vardı. Daha tiz olanlar tehlike işaretiydi, saklanmam gerekiyordu. Daha alçak ve ıslık gibi olan sesler ise yiyecek buldukları anlamına geliyordu."

Marina, maymunların iletişim kurma yöntemlerini öğrenmek zorunda kaldığını anlatıyor: "Her sesin bir anlamı vardı. Daha tiz olanlar tehlike işaretiydi, saklanmam gerekiyordu. Daha alçak ve ıslık gibi olan sesler ise yiyecek buldukları anlamına geliyordu."
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Haftalar geçtikçe Marina, ormanda yaşamaya ve maymunların dilini anlamaya başladı. Grup içindeki hareketlerini, yediklerini ve davranışlarını gözlemleyerek nasıl hayatta kalacağını öğrendi.

Haftalar geçtikçe Marina, ormanda yaşamaya ve maymunların dilini anlamaya başladı. Grup içindeki hareketlerini, yediklerini ve davranışlarını gözlemleyerek nasıl hayatta kalacağını öğrendi.

O anları şu sözlerle dile getiriyor: "Seslerini ve davranışlarını izlemek bana hayatta kalmayı öğretti. Onları anlamak benim tek şansımdı."

O anları şu sözlerle dile getiriyor: "Seslerini ve davranışlarını izlemek bana hayatta kalmayı öğretti. Onları anlamak benim tek şansımdı."

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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