Dünyanın En Kirli Adamı Olarak da Bilinen Amou Haji'nin 60 Yıl Boyunca Duş Almamasının Trajik Nedeni

İran’ın Dejgah köyünde yaşayan Amou Haji, 60 yıl boyunca su ve sabundan uzak bir hayat sürdü. Onu bu sıra dışı yaşam tarzına iten şey neydi? Bir tercihten mi bahsediyoruz, yoksa daha derin bir hikayeden mi? Haji’nin alışılmışın dışındaki dünyası, pek çok soruyu beraberinde getiriyor. Cevabı öğrenmeye hazır mısınız?

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