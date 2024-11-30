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Dünyanın En Kirli Adamı Olarak da Bilinen Amou Haji'nin 60 Yıl Boyunca Duş Almamasının Trajik Nedeni

Dünyanın En Kirli Adamı Olarak da Bilinen Amou Haji'nin 60 Yıl Boyunca Duş Almamasının Trajik Nedeni

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.11.2024 - 17:15

İran’ın Dejgah köyünde yaşayan Amou Haji, 60 yıl boyunca su ve sabundan uzak bir hayat sürdü. Onu bu sıra dışı yaşam tarzına iten şey neydi? Bir tercihten mi bahsediyoruz, yoksa daha derin bir hikayeden mi? Haji’nin alışılmışın dışındaki dünyası, pek çok soruyu beraberinde getiriyor. Cevabı öğrenmeye hazır mısınız?

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Amou Haji, hayatı boyunca su ve sabundan uzak durarak “dünyanın en kirli adamı” unvanını kazandı. Cildi, yıllarca biriken kir ve çamurla öyle kalın bir tabaka haline gelmişti ki bir yazar kendisinin "hareketsiz kaldığında bir kayaya benzediğini" söyledi.

Amou Haji, hayatı boyunca su ve sabundan uzak durarak “dünyanın en kirli adamı” unvanını kazandı. Cildi, yıllarca biriken kir ve çamurla öyle kalın bir tabaka haline gelmişti ki bir yazar kendisinin "hareketsiz kaldığında bir kayaya benzediğini" söyledi.

96 yaşına kadar bu yaşam tarzını sürdüren Haji, çevresindeki insanların sürekli olarak onu yıkanmaya ikna etme çabalarına rağmen temizlenmeyi reddetti.

96 yaşına kadar bu yaşam tarzını sürdüren Haji, çevresindeki insanların sürekli olarak onu yıkanmaya ikna etme çabalarına rağmen temizlenmeyi reddetti.

Ancak ölümünden kısa bir süre önce köylülerin ısrarlarına dayanamayarak yıkandı.

Ancak ölümünden kısa bir süre önce köylülerin ısrarlarına dayanamayarak yıkandı.

Ne yazık ki İran’ın IRNA haber ajansına göre, bu temizlikten kısa bir süre sonra hastalanarak hayatını kaybetti.

Ne yazık ki İran’ın IRNA haber ajansına göre, bu temizlikten kısa bir süre sonra hastalanarak hayatını kaybetti.

Amou Haji’nin yıkanmaktan kaçınmasının ardında yatan neden, ablutofobi adı verilen bir durumdu. Yani temizlenme, yıkanma veya suyla temas etme korkusuna dayanan bir anksiyete bozukluğu.

Amou Haji’nin yıkanmaktan kaçınmasının ardında yatan neden, ablutofobi adı verilen bir durumdu. Yani temizlenme, yıkanma veya suyla temas etme korkusuna dayanan bir anksiyete bozukluğu.
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Sağlık uzmanları, ablutofobinin nadir görülen bir durum olduğunu ve genellikle travmatik deneyimlerden kaynaklandığını belirtiyor. Haji’nin, temizlenmenin hastalıklara yol açacağına inanarak sabun ve sudan tamamen uzak durduğu biliniyor.

Sağlık uzmanları, ablutofobinin nadir görülen bir durum olduğunu ve genellikle travmatik deneyimlerden kaynaklandığını belirtiyor. Haji’nin, temizlenmenin hastalıklara yol açacağına inanarak sabun ve sudan tamamen uzak durduğu biliniyor.

Bu nedenle cildi, yıllar boyunca biriken kir ve iltihapla kaplanmıştı.

Uzmanlar, Haji’nin yaşam tarzının çevresel ve genetik faktörlerden etkilenmiş olabileceğini söylüyor. Haji’nin yaşadığı Dejgah köyünde, diğer insanların ona su ve yemek teklif etmeleri veya onu yıkanmaya zorlamaları onu “üzgün” hissettiriyordu.

Uzmanlar, Haji’nin yaşam tarzının çevresel ve genetik faktörlerden etkilenmiş olabileceğini söylüyor. Haji’nin yaşadığı Dejgah köyünde, diğer insanların ona su ve yemek teklif etmeleri veya onu yıkanmaya zorlamaları onu “üzgün” hissettiriyordu.

Haji, yaşamının son yıllarını köydeki bir çukurda ve yerel halk tarafından yapılan tuğla bir barakada geçirdi. İlginç yaşam tarzı, 2013 yapımı The Strange Life of Amou Haji adlı kısa bir belgesele konu oldu.

Haji, yaşamının son yıllarını köydeki bir çukurda ve yerel halk tarafından yapılan tuğla bir barakada geçirdi. İlginç yaşam tarzı, 2013 yapımı The Strange Life of Amou Haji adlı kısa bir belgesele konu oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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