Bahçe Sandalyesine 40 Adet Balon Bağlayarak 4.877 Metre Yüksekliğe Çıkan Adam
Bahçe Sandalyesine 40 Adet Balon Bağlayarak 4.877 Metre Yüksekliğe Çıkan Adam
Larry Walters, sıradan bir bahçe sandalyesiyle uçmaya karar verdi. Bir sandalyeye bağladığı balonlarla gökyüzüne yükselen Walters, planının çok ötesine geçti. 4.877 metre yüksekliğe çıkarak ticari uçakların geçtiği bölgeye ulaştı. Bu sıra dışı macera, onun adını tarihe yazdırdı. Ancak inişi, yükselişi kadar kontrollü olmadı.
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Larry Walters, uçmak için yanıp tutuşan bir kamyon şoförüydü. Çocukluğundan beri uçaklara hayranlık duyan Walters, bu hayalini gerçekleştirmek için askeri pilot olmayı denedi ancak kötü görme yetisi yüzünden bu rüyası suya düştü.
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Yine de uçma isteği bir türlü peşini bırakmadı. Bir gün, çocukken gördüğü hava balonlarından ilham alarak çılgın bir plan yaptı.
Bu plana göre, bir bahçe sandalyesine 42 adet hava balonu bağlayarak gökyüzüne yükselecekti. Amacı, düşük bir irtifada süzülerek Mojave Çölü’ne doğru yavaşça uçmaktı.
Larry’nin uçuşu planladığı gibi başlamadı. Bağlama ipleri erken koptu ve kendisi kontrolsüz bir şekilde tam 4.877 metre yüksekliğe çıktı!
Ticari uçuş yapan uçakların geçtiği bölgede, bir bahçe sandalyesine bağlı balonlarla süzülen bu garip manzara pilotlar tarafından hava trafik kontrolüne bildirildi:
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Larry, bu beklenmedik yükseklikte soğuktan titredi ve ince hava yüzünden başı dönmeye başladı. Balonları patlatıp alçalmak istediğinde tüfeğini düşürdü ve mecburen yanındaki ağırlıkları dökerek iniş yapmaya çalıştı.
Larry'nin çılgın uçuşu, planladığı gibi bir çölde değil, Long Beach'teki elektrik hatlarında son buldu. Sandalyesi elektrik tellerine takıldı ve 20 dakikalık bir elektrik kesintisine neden oldu. Larry yere indiğinde hemen tutuklandı.
FAA (Federal Havacılık Kurumu), ona pilot lisansı olmadığı için lisans iptali cezası veremedi ancak dört farklı suçtan toplam 4.000 dolar para cezası kesti. Daha sonra bu ceza 1.500 dolara indirildi.
Larry Walters, kısa sürede bir medya yıldızı oldu. Televizyon programlarına katıldı, reklam yüzü oldu ve uçma hayalini gerçekleştirmiş olmanın verdiği huzurdan bahsetti. Ancak bu huzur uzun sürmedi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Ahaha hayalmiş gerçek olmuş. çoğu kişinin küçüklüğünde bunu hayal ettiğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam