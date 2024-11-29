Bahçe Sandalyesine 40 Adet Balon Bağlayarak 4.877 Metre Yüksekliğe Çıkan Adam

Larry Walters, sıradan bir bahçe sandalyesiyle uçmaya karar verdi. Bir sandalyeye bağladığı balonlarla gökyüzüne yükselen Walters, planının çok ötesine geçti. 4.877 metre yüksekliğe çıkarak ticari uçakların geçtiği bölgeye ulaştı. Bu sıra dışı macera, onun adını tarihe yazdırdı. Ancak inişi, yükselişi kadar kontrollü olmadı.