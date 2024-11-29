İnsanların Evlerini Satıp Çılgınca Çiçek Aldığı Dönem: 1600'lerin Bitcoin’i "Lale Çılgınlığı"

Günümüzde Bitcoin'in dalgalı serüvenine tanık olurken, tarihteki 'Lale Çılgınlığı' bize büyük ekonomik balonların ne denli yıkıcı olabileceğini hatırlatıyor. 1600'lerde Hollanda'da bir çiçeğin, ekonomiyi alt üst edecek kadar değerli hale gelmesi gerçekten inanılmaz. Lale soğanları, sadece süs bitkisi olmaktan çıkıp bir statü sembolüne dönüştü. Bu çılgınlık, insanların evlerini ve servetlerini bir avuç çiçeğe yatırmasına yol açtı. Gelin, tarihine beraber bakalım!

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