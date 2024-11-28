Köpeklerin Motosiklet Görünce İçlerine Cin Kaçmış Gibi Saldırmalarının Sebebi Nedir?

Sosyal medyada köpeklerin motosiklete saldırdığı anlara şahit olabiliyoruz. Zaman zaman kazaya davetiye çıkaran bu olay, kabul edelim ki motorcuların korkulu rüyası. Peki köpekler neden motosikletlere saldırırlar? Sebeplerini öğrenince bu davranışın hiç de rastgele olmadığını göreceksiniz. Gelin beraber bakalım.