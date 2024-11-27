Eski Zamanlarda Şifa Olarak Kullanılan İnsanlık Tarihinin En Ürkütücü Tedavi Yöntemleri

17. yüzyıl Avrupa’sında bazı doktorlar, “sempatik büyü” adı verilen bir yöntemle tedavi uyguluyordu. Bu yöntem, yaranın kendisine değil, yarayı açan silaha merhem ya da pansuman uygulanmasını içeriyordu.

Teoriye göre, yaranın daha hızlı iyileşmesi bu şekilde mümkün olacaktı. Ancak tahmin edileceği gibi bu yöntem hiçbir şekilde etkili değildi.