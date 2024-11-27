Eski Zamanlarda Şifa Olarak Kullanılan İnsanlık Tarihinin En Ürkütücü Tedavi Yöntemleri
Eski Zamanlarda Şifa Olarak Kullanılan İnsanlık Tarihinin En Ürkütücü Tedavi Yöntemleri
İnsanlık, tarih boyunca sağlık sorunlarına çare ararken oldukça yaratıcı (!) ve çoğu zaman korkutucu yollara başvurdu. Bu 'tedavi' yöntemleri arasında; kafatasını delmekten, leke çıkarıcı olarak idrar kullanmaya kadar pek çok şaşırtıcı uygulama yer alıyor. Hazır olun, okurken tüyleriniz ürperecek! İşte sizi hem şaşırtacak hem de 'İyi ki modern tıp var!' dedirtecek insanlık tarihinin en ilginç 12 tedavi yöntemi. Gelin beraber bakalım 👇🏻
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1. Kan Aldırma ve Sülükler
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2. Hayvan Dışkısı Tedavisi
3. İdrar ile Tedavi
4. Arsenik Tedavisi
5. Fare Macunu
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6. Safra Tüketimi
7. Hemiglossektomi (Dil Kesme)
8. Diş Eti Kesme
9. Sıtma ile Tedavi
10. "Sempatinin Tozu" ile Şifa
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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