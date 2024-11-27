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Eski Zamanlarda Şifa Olarak Kullanılan İnsanlık Tarihinin En Ürkütücü Tedavi Yöntemleri

Eski Zamanlarda Şifa Olarak Kullanılan İnsanlık Tarihinin En Ürkütücü Tedavi Yöntemleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 15:05

İnsanlık, tarih boyunca sağlık sorunlarına çare ararken oldukça yaratıcı (!) ve çoğu zaman korkutucu yollara başvurdu. Bu 'tedavi' yöntemleri arasında; kafatasını delmekten, leke çıkarıcı olarak idrar kullanmaya kadar pek çok şaşırtıcı uygulama yer alıyor. Hazır olun, okurken tüyleriniz ürperecek! İşte sizi hem şaşırtacak hem de 'İyi ki modern tıp var!' dedirtecek insanlık tarihinin en ilginç 12 tedavi yöntemi. Gelin beraber bakalım 👇🏻

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1. Kan Aldırma ve Sülükler

1. Kan Aldırma ve Sülükler

Antik Yunan, Mısır ve Avrupa'da hastalıkların 'dört sıvı' dengesizliğinden kaynaklandığına inanılıyordu. Çözüm ise fazla kanı dışarı çıkarmaktı. 

Bu işlem için sülükler ya da damar kesme tercih ediliyordu. Kan aldırma, baş ağrısından epilepsiye kadar her şeye çare olarak görülüyordu. Ancak bu yöntem çoğu zaman hastaları güçsüz bırakıyordu.

2. Hayvan Dışkısı Tedavisi

2. Hayvan Dışkısı Tedavisi

Antik Mısır'da yaralara sürülen hayvan dışkısı, bazen enfeksiyonlara neden olsa da şifa umuduyla kullanılmaya devam etti. Daha ilginç bir uygulama ise İskoçya’da burun kanamasını durdurmak için domuz dışkısı kullanılmasıydı. Tarihin bu kısmı, hijyenin pek önemsenmediğini gösteriyor.

3. İdrar ile Tedavi

3. İdrar ile Tedavi

Antik Romalılar idrarı temizlik ve tedavi için kullanıyordu. Diş beyazlatmaktan leke çıkarıcıya kadar her şeye çare olarak görülen idrar, aynı zamanda çeşitli cilt hastalıkları için de öneriliyordu. Bugün ise bu 'doğal yöntem' daha çok şaşkınlıkla anılıyor.

4. Arsenik Tedavisi

4. Arsenik Tedavisi

Arsenik, cilt güzelliği için kullanılan popüler bir 'ilaçtı.' Ancak bu ölümcül madde aynı zamanda baş ağrısı ve çeşitli hastalıkların tedavisinde de yer buldu. Kadınların arsenik kullanarak ciltlerini parlatmaya çalışması, güzellik uğruna sağlığın nasıl hiçe sayıldığını gösteriyor.

5. Fare Macunu

5. Fare Macunu

Antik Mısırlılar diş ağrısını geçirmek için ezilmiş farelerden yapılan macunlar kullanıyordu. Daha ileri bir uygulama ise, yaralara bütün fareler koymaktı. Bu yöntem, Elizabeth dönemi İngiltere'sinde bile popülerdi. Ancak enfeksiyon riskini artırdığı da aşikâr.

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6. Safra Tüketimi

6. Safra Tüketimi

Fil safrası kötü nefes için; köpek, sığır ve balık safra sıvıları ise çeşitli hastalıklar için kullanılıyordu. Ancak safra tüketimi, genellikle mide bulantısı ve diğer yan etkilere yol açıyordu. Modern bilim, safra tedavisinin pek de mantıklı olmadığını kanıtladı.

7. Hemiglossektomi (Dil Kesme)

7. Hemiglossektomi (Dil Kesme)

1700'ler ve 1800'lerde konuşma bozukluklarını tedavi etmek amacıyla dilin bir kısmını kesmek oldukça yaygındı. Ancak bu yöntem konuşma sorunlarını çözmek yerine hastaların yaşam kalitesini düşürüyordu. Günümüzde bu işlem yalnızca kanser gibi ciddi durumlarda uygulanıyor.

8. Diş Eti Kesme

8. Diş Eti Kesme

1500'lerde Fransız cerrah Ambroise Paré, bebeklerin diş çıkarma sürecini kolaylaştırmak için diş etlerini kesmenin gerekli olduğunu savundu. Ancak bu yöntem enfeksiyon ve ölüme neden olduğu için zamanla terk edildi.

9. Sıtma ile Tedavi

9. Sıtma ile Tedavi

1920'lerde Avusturyalı doktor Julius Wagner-Jauregg, sıtmayı kullanarak frengi tedavi etmeye çalıştı. Sıtma ateşi, zihin üzerindeki etkilerini düzeltmek için kullanılıyordu. 

Bu yöntemle Nobel Ödülü bile kazandı, ancak tedavi sürecinde hastaların %15’i hayatını kaybetti. Wagner-Jauregg’in Nazi ideolojisini desteklemesi ve öjenik görüşleri de kendisini etik açıdan tartışmalı bir figür haline getirdi.

10. "Sempatinin Tozu" ile Şifa

10. "Sempatinin Tozu" ile Şifa

17. yüzyıl Avrupa’sında bazı doktorlar, “sempatik büyü” adı verilen bir yöntemle tedavi uyguluyordu. Bu yöntem, yaranın kendisine değil, yarayı açan silaha merhem ya da pansuman uygulanmasını içeriyordu. 

Teoriye göre, yaranın daha hızlı iyileşmesi bu şekilde mümkün olacaktı. Ancak tahmin edileceği gibi bu yöntem hiçbir şekilde etkili değildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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