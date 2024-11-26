Şıklık Uğruna Ölüm: Tarihin Birbirinden Garip En Ölümcül 10 Moda Akımı
Şıklık Uğruna Ölüm: Tarihin Birbirinden Garip En Ölümcül 10 Moda Akımı
Şıklık uğruna nelerden vazgeçerdiniz? Çarpıcı renkler, kusursuz aksesuarlar veya dikkat çekici detaylar... Peki, bu seçimler hayatınızı riske atacak kadar tehlikeli olsaydı ne yapardınız? Bazı trendler var ki güzelliğin bedelini ağır bir şekilde ödetti. İşte tarihin 'öldürücü' moda akımları!
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10. Arsenik ‘Scheele’ Yeşili
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9. Parlayan Makyaj
8. Venedik Ceruse (Venedik Fondöteni)
7. Belladonna Göz Damlası
6. Cıva Şapka Modası
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5. Lotus Ayaklar
4. Krinolin
3. "Baba Katili” Yaka
2. Platform Ayakkabılar
1. Pudralı Peruklar
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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