Şıklık Uğruna Ölüm: Tarihin Birbirinden Garip En Ölümcül 10 Moda Akımı

1775’te Carl Scheele’nin keşfi olan bu canlı yeşil pigment, kıyafetlerden oyuncaklara kadar her yerde kullanıldı. Şıklık için idealdi ama ölümcül bir sır taşıyordu.

Arsenik içeren bu pigment, cilt tahrişi, mide bulantısı ve baş ağrısından başlayan ve organları tahrip ederek ölüme kadar giden arsenik zehirlenmesine neden oluyordu.