Gözlere Şölen Mideye Hüsran: Yiyecek Gibi Görünüp İştah Kabartan Ancak Yenmeyecek Nesneler

İlk bakışta bir tatlı ya da lezzetli bir yemek sandığınız nesnelerin aslında tamamen farklı bir şey olduğunu fark ettiniz mi? Ancak ne yazık ki bu görsel şölenin ardında mideyi dolduracak bir gerçeklik bulunmuyor! Yiyecek gibi tasarlanmış ancak yenmeyen bu nesneler hem eğlence hem de hayal kırıklığı yaratıyor. Haydi gelin listeye beraber göz atalım. Sizi şöyle aşağıya alabiliriz 👇🏻