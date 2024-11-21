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Gözlere Şölen Mideye Hüsran: Yiyecek Gibi Görünüp İştah Kabartan Ancak Yenmeyecek Nesneler

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Gözlere Şölen Mideye Hüsran: Yiyecek Gibi Görünüp İştah Kabartan Ancak Yenmeyecek Nesneler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 14:02

İlk bakışta bir tatlı ya da lezzetli bir yemek sandığınız nesnelerin aslında tamamen farklı bir şey olduğunu fark ettiniz mi? Ancak ne yazık ki bu görsel şölenin ardında mideyi dolduracak bir gerçeklik bulunmuyor! Yiyecek gibi tasarlanmış ancak yenmeyen bu nesneler hem eğlence hem de hayal kırıklığı yaratıyor. Haydi gelin listeye beraber göz atalım. Sizi şöyle aşağıya alabiliriz 👇🏻

1. Çoğu evde yılbaşı kurabiyesi diye çoktan gitmişti bile!

1. Çoğu evde yılbaşı kurabiyesi diye çoktan gitmişti bile!

2. Hem avokadoya hem de üzüme benzeyen bu şey aslında bir jeot!

2. Hem avokadoya hem de üzüme benzeyen bu şey aslında bir jeot!

3. Yoğurt gibi görünüyor değil mi? Ancak bu şey aslında küflenmiş bir krem peynir.

3. Yoğurt gibi görünüyor değil mi? Ancak bu şey aslında küflenmiş bir krem peynir.

4. İlk bakışta noodle gibi gözükmüyor mu size de? 😂

4. İlk bakışta noodle gibi gözükmüyor mu size de? 😂

5. Mayalanmış bir hamur gibi gözükebilir ancak sizi üzecek bir haberimiz var... Bu şey aslında yıkanırken patlamış bir yastık!

5. Mayalanmış bir hamur gibi gözükebilir ancak sizi üzecek bir haberimiz var... Bu şey aslında yıkanırken patlamış bir yastık!

6. Patates kızartması şeklinde kaktüsü de ilk defa görüyoruz.

6. Patates kızartması şeklinde kaktüsü de ilk defa görüyoruz.

7. Üstü fazla kızarmış tavuk göğsü gibi duruyor değil mi? Ancak bu da bir kalsit.

7. Üstü fazla kızarmış tavuk göğsü gibi duruyor değil mi? Ancak bu da bir kalsit.

8. Hayır bunun fosil olduğuna inanmak istemiyoruz, sen bundan sonra hamburgersin.

8. Hayır bunun fosil olduğuna inanmak istemiyoruz, sen bundan sonra hamburgersin.

9. Üstünde hiçbir şey yazmasa ağzına jelibon diye atacak çok kişi tanıyoruz. Bu arada görseldeki şey ağda boncukları!

9. Üstünde hiçbir şey yazmasa ağzına jelibon diye atacak çok kişi tanıyoruz. Bu arada görseldeki şey ağda boncukları!

10. Sonunu da tatlı bitirelim istedik! Bu tatlı köpeğin üstü pudra şekeri kaplı kruvasan olmadığına bizi kimse inandıramaz.

10. Sonunu da tatlı bitirelim istedik! Bu tatlı köpeğin üstü pudra şekeri kaplı kruvasan olmadığına bizi kimse inandıramaz.
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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