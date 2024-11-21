Gündelik Olarak Kullandığımız Eşyaların Eski Zamanlarda Nasıl Göründüğünü Biliyor musunuz?
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Gündelik Olarak Kullandığımız Eşyaların Eski Zamanlarda Nasıl Göründüğünü Biliyor musunuz?
Günümüzde elimizden düşmeyen eşyalar, ilk üretildiklerinde bugünkü kadar kullanışlı değildi. Örneğin, telefonlar taşınamayacak kadar büyüktü, gözlüklerse kafa bandı gibi takılıyordu! Peki, bu eşyalar geçmişte nasıl görünüyordu? Eski tasarımları görünce hem şaşıracak hem de tasarımın ne kadar geliştiğini fark edeceksiniz. Hazırsanız, günlük hayatımızı değiştiren bu eşyaların kökenine birlikte bakalım!
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1. Kış aylarımızın vazgeçilmez eşyası deri botlarımız önceden böyle görünüyordu!
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2. Eskiden Roma'da insanlar, umumi tuvalete beraber giriyorlarmış... Biraz fazla samimi olmuşlar sanki?
3. Mutfaklarımızın vazgeçilmez parçası fırın ise böyle görünüyordu.
4. Şimdi neredeyse her türlü çeşidi bulunan masa oyunları eskiden pek bi' basit görünümlüymüş!
5. Saklama kapları ise böyle görünüyordu!
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6. Radyolar ise gereğinden fazla büyükmüş sanki?
7. Çamaşır makineleri ise bu şekilde 👇🏻
8. Normal, eski bir araç sandınız değil mi? Aslında bu bir itfaiye aracı!
9. Kış aylarında kurtarıcımız olan ısıtıcı ise bu şekilde gözüküyordu. 👇🏻
10. Hesap makinesinin böyle görüneceğini tahmin edemediniz değil mi?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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