Gözlere Şölen Mideye Hüsran: Yiyecek Gibi Görünüp İştah Kabartan Ancak Yenmeyecek Nesneler

Hepimiz zaman zaman leziz bir tatlı ya da enfes bir yemek gibi görünen ancak aslında tamamen aldatıcı olan nesnelerle karşılaşmışızdır. Gördüğümüz anda içimizde bir ısırık alma isteği uyandıran bu objeler, bazen bir sabun, bazen bir taş ya da ilginç bir dekor parçası olabiliyor. Görünüşleriyle aklımızı başımızdan alan ve adeta “beni ye” diyen nesneleri sizin için hazırladık! Haydi gelin göz atalım. Sizi şöyle aşağıya alalım. 👇🏻