onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Gözlere Şölen Mideye Hüsran: Yiyecek Gibi Görünüp İştah Kabartan Ancak Yenmeyecek Nesneler

Gözlere Şölen Mideye Hüsran: Yiyecek Gibi Görünüp İştah Kabartan Ancak Yenmeyecek Nesneler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 13:01

Hepimiz zaman zaman leziz bir tatlı ya da enfes bir yemek gibi görünen ancak aslında tamamen aldatıcı olan nesnelerle karşılaşmışızdır. Gördüğümüz anda içimizde bir ısırık alma isteği uyandıran bu objeler, bazen bir sabun, bazen bir taş ya da ilginç bir dekor parçası olabiliyor. Görünüşleriyle aklımızı başımızdan alan ve adeta “beni ye” diyen nesneleri sizin için hazırladık! Haydi gelin göz atalım. Sizi şöyle aşağıya alalım. 👇🏻

1. Çikolatalı karamelli bir pasta gibi görünen bu şey aslında bir su filtresi!

1. Çikolatalı karamelli bir pasta gibi görünen bu şey aslında bir su filtresi!

2. Kraker gibi görünüyor ancak aslında bir balçık!

2. Kraker gibi görünüyor ancak aslında bir balçık!

3. Paketi öyle bir tasarlanmış ki ilk bakışta biz de bu sabunu şeker sandık...

3. Paketi öyle bir tasarlanmış ki ilk bakışta biz de bu sabunu şeker sandık...

4. Bir ara Twitter'da da meşhur olan bu fotoğrafı hangimiz kuşbaşı et sanmadık ki?

4. Bir ara Twitter'da da meşhur olan bu fotoğrafı hangimiz kuşbaşı et sanmadık ki?

5. Görseldeki fırçalar olmasaydı portakal suyu olduğuna yemin edebilirdik!

5. Görseldeki fırçalar olmasaydı portakal suyu olduğuna yemin edebilirdik!

6. Hayatında bu kadar lezzetli bir kalsit gören daha önce olmuş mudur acaba?

6. Hayatında bu kadar lezzetli bir kalsit gören daha önce olmuş mudur acaba?

7. Pringles'ın gizli reklamı...

7. Pringles'ın gizli reklamı...
imgur.com

8. Burada devasa bir sütlaç görmeyen tek biz olamayız herhalde?

8. Burada devasa bir sütlaç görmeyen tek biz olamayız herhalde?

9. Babalarımızın bayat değil daha dün aldım dediği ekmek...

9. Babalarımızın bayat değil daha dün aldım dediği ekmek...

10. Bu dönerin sosu az olmuş ama yine de yenir.

10. Bu dönerin sosu az olmuş ama yine de yenir.

Siz hangisinden bir ısırık almak isterdiniz? Yorumlarda bekliyoruz!

İlginizi çekebilir:

category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın