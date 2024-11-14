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Tam Bir Cennet: Japonya'nın Kedi Adası "Aoshima" Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Şey!

Tam Bir Cennet: Japonya'nın Kedi Adası "Aoshima" Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Şey!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 12:33

Dünyanın bir köşesinde kedilerin hakimiyetinde bir ada olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu ada, turistler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Ehime bölgesindeki Aoshima Adası, kediseverler için bir cennet! Peki, bu minik dostlarımız adada nasıl bir hayata sahip? Gelin birlikte göz atalım! 😻

Kaynak

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1. Aoshima’da 200’den fazla serbest dolaşan kedi, sadece 20 kişilik insan nüfusunu altıya katlıyor! Ancak bu oran, eskiden balıkçılıkla geçinen kalabalık bir nüfusu barındıran ada için yeni bir durum.

1. Aoshima’da 200’den fazla serbest dolaşan kedi, sadece 20 kişilik insan nüfusunu altıya katlıyor! Ancak bu oran, eskiden balıkçılıkla geçinen kalabalık bir nüfusu barındıran ada için yeni bir durum.

2. İkinci Dünya Savaşı sonrası genç nüfus, iş bulma umuduyla adayı terk ederken; geride emekliler ve hızla çoğalan kediler kaldı. Kedilerin sayısındaki bu patlama, adadaki fare problemine çözüm bulmak için getirildiklerinde başlamış.

2. İkinci Dünya Savaşı sonrası genç nüfus, iş bulma umuduyla adayı terk ederken; geride emekliler ve hızla çoğalan kediler kaldı. Kedilerin sayısındaki bu patlama, adadaki fare problemine çözüm bulmak için getirildiklerinde başlamış.

3. Geçmişte adada fareler ciddi bir sorun haline gelmişti çünkü balıkçılar ağlarını yapmak için ipek böcekleri yetiştiriyordu. Farelerin ipek böceklerini tehdit etmesi üzerine adaya kediler getirildi ve kediler bu davetsiz misafirleri hızla ortadan kaldırdı.

3. Geçmişte adada fareler ciddi bir sorun haline gelmişti çünkü balıkçılar ağlarını yapmak için ipek böcekleri yetiştiriyordu. Farelerin ipek böceklerini tehdit etmesi üzerine adaya kediler getirildi ve kediler bu davetsiz misafirleri hızla ortadan kaldırdı.

4. Günümüzde Aoshima’nın fare problemi yok, kediler ise adanın ana sakinleri!

4. Günümüzde Aoshima’nın fare problemi yok, kediler ise adanın ana sakinleri!

5. Turistlerin ve ada sakinlerinin ilgisi sayesinde kediler, sık sık yemek bulabiliyor. Köy hemşiresi Atsuko Ogata, kedilere düzenli olarak yiyecek götürüyor. Bu sırada kediler sevimli bir kaos yaratıp ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

5. Turistlerin ve ada sakinlerinin ilgisi sayesinde kediler, sık sık yemek bulabiliyor. Köy hemşiresi Atsuko Ogata, kedilere düzenli olarak yiyecek götürüyor. Bu sırada kediler sevimli bir kaos yaratıp ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ayrıca kediler, turistlerin verdiği pirinç topları ve enerji barları gibi atıştırmalıklarla da ziyafet çekiyor.

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6. Aoshima, Japonya’da kedilerle ünlü tek ada değil! Ülkede en az 10 kedi adası bulunuyor. Her birinin kendine has özellikleri var.

6. Aoshima, Japonya’da kedilerle ünlü tek ada değil! Ülkede en az 10 kedi adası bulunuyor. Her birinin kendine has özellikleri var.

Örneğin, Tashirojima Adası’nda bir kedi tapınağı bulunuyor. Aoshima gibi adalar kedisever turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

7. Aoshima kedileri, beslenme ihtiyaçlarının bir kısmını doğal kaynaklardan karşılayabiliyor. Adanın zengin sardalya kaynakları, kediler için doğal bir besin kaynağı sağlıyor.

7. Aoshima kedileri, beslenme ihtiyaçlarının bir kısmını doğal kaynaklardan karşılayabiliyor. Adanın zengin sardalya kaynakları, kediler için doğal bir besin kaynağı sağlıyor.

8. Ne kadar sevimli olsalar da kediler bazen sorun yaratabiliyor. Özellikle bahçesi olan ada sakinleri, kedilerin ekinlerini bozmasından pek hoşnut değil.

8. Ne kadar sevimli olsalar da kediler bazen sorun yaratabiliyor. Özellikle bahçesi olan ada sakinleri, kedilerin ekinlerini bozmasından pek hoşnut değil.

9. Kedi nüfusunun dengede tutulması için bazı kediler kısırlaştırılmış durumda. Kedilerin sayısının kontrol altında tutulması, hem sağlık sorunlarının önlenmesi hem de kaynakların daha az tükenmesi açısından önemli.

9. Kedi nüfusunun dengede tutulması için bazı kediler kısırlaştırılmış durumda. Kedilerin sayısının kontrol altında tutulması, hem sağlık sorunlarının önlenmesi hem de kaynakların daha az tükenmesi açısından önemli.

10. Adanın sakinleri, ziyaretçilerin saygılı ve anlayışlı olmasını bekliyor. Sadece kediler değil, yaşlı insan nüfusu da ziyaretçilerden rahatsız olabiliyor.

10. Adanın sakinleri, ziyaretçilerin saygılı ve anlayışlı olmasını bekliyor. Sadece kediler değil, yaşlı insan nüfusu da ziyaretçilerden rahatsız olabiliyor.

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