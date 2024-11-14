Tam Bir Cennet: Japonya'nın Kedi Adası "Aoshima" Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Şey!

Dünyanın bir köşesinde kedilerin hakimiyetinde bir ada olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu ada, turistler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Ehime bölgesindeki Aoshima Adası, kediseverler için bir cennet! Peki, bu minik dostlarımız adada nasıl bir hayata sahip? Gelin birlikte göz atalım! 😻

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