Haksız Sayılmazlar: Japonların Dövmeli İnsanlardan Pek de Haz Etmemesinin Ardındaki Tarihi Neden

Japonya'yı ziyaret eden pek çok turist, dövmelere karşı bu kadar katı bir duruş sergilenmesini anlamakta zorlanıyor. Ancak dövmeler, Japon kültüründe tahmin edilenden çok daha köklü bir anlam taşıyor. Dövmeli insanların Japonya'da karşılaştıkları bu önyargının ardında yüzyılları aşan bir geçmiş var. Peki dövme ile ilgili ne yaşamış olabilirler ki? Tarihin derinliklerine inelim 👇🏻

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