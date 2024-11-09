Haksız Sayılmazlar: Japonların Dövmeli İnsanlardan Pek de Haz Etmemesinin Ardındaki Tarihi Neden
Haksız Sayılmazlar: Japonların Dövmeli İnsanlardan Pek de Haz Etmemesinin Ardındaki Tarihi Neden
Japonya'yı ziyaret eden pek çok turist, dövmelere karşı bu kadar katı bir duruş sergilenmesini anlamakta zorlanıyor. Ancak dövmeler, Japon kültüründe tahmin edilenden çok daha köklü bir anlam taşıyor. Dövmeli insanların Japonya'da karşılaştıkları bu önyargının ardında yüzyılları aşan bir geçmiş var. Peki dövme ile ilgili ne yaşamış olabilirler ki? Tarihin derinliklerine inelim 👇🏻
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Japonya'da dövmelerin suçla ilişkilendirilmesi sanıldığı kadar yeni bir olgu değil. Jomon döneminde (MÖ 1400 - MÖ 400) dövmeler, kimlik belirleme amacıyla kullanılıyordu.
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Ancak Nara dönemine (710-794) gelindiğinde dövmeler suçlular için bir ceza haline geldi ve toplum içinde damgalanmak amacıyla kullanıldı.
Tekrar suç işleyen bazı kişilerin ise alnına “köpek (犬)” gibi damgalayıcı karakterler dövülüyordu. Bu uygulama, dövmelerin toplum gözünde bir ceza sembolü olarak algılanmasına neden oldu ve dövme sahibi kişilerin suç geçmişine sahip olduğu izlenimini pekiştirdi.
Günümüzde ise dövmeler, Japonya’da ünlü suç örgütü Yakuza ile ilişkilendiriliyor. Yakuza üyeleri genellikle dövmelerle kaplıdır ve Japon halkı, dövme görünce bu örgütü anımsamakta.
Dövme yaptırmanın, Yakuza üyeliğine işaret ettiği yönünde bir önyargı hala güçlü bir şekilde devam ediyor.
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Yakuza üyelerinin dövmeleri, çoğu zaman tüm vücutlarını kaplar ve parmak kaybı gibi belirgin işaretlerle birleştirilir.
Yani anlayacağınız günümüz Japonya'sında dövme = Yakuza. Açıkçası dövmenin Japon tarihindeki yerini öğrenince korkmalarına hak vermedik değil!
Resmi kurumlarda bile dövmeye tolerans yok! 2012 yılında Osaka Belediye Başkanı Tōru Hashimoto, kamu görevlilerinin dövmeli olmalarını çocuklara korku verdiği gerekçesiyle uygun bulmadı.
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