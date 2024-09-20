Japonlar Neden Tüm Dünyanın Aksine Selamlaşırken Eğilir?
Japonlar Neden Tüm Dünyanın Aksine Selamlaşırken Eğilir?
Selamlaşmak, dünyanın her yerinde farklı şekillerde yapılır. Bazıları el sıkışır, bazıları sarılır. Peki, Japonların o zarif eğilme hareketinin ardında yatan tarih ve kültür ne? Göründüğünden çok daha fazlası var!
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Japonya’da eğilmek, yani ojigi, saygı, alçakgönüllülük ve kabullenmeyi temsil eden derin bir kültürel gelenektir.
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Bu incelikli jest, Japon toplumunda çok önemli bir yer tutar ve kökleri dini ve savaşçı sınıfın geleneklerine dayanır.
Ojigi’nin kökenleri Budizm’e kadar uzanır. Budizm, 5. ve 8. yüzyıllar arasında Japonya’ya ulaştığında, eğilme hareketi tanrılara ve Budalara gösterilen en yüksek saygı biçimi olarak kabul edildi.
O dönemde insanlar, Buda heykellerine derin bağlılıklarını göstermek için eğilirken öğrenciler de ustalarına olan hayranlıklarını bu jestle ifade ediyordu.
Bu dinî gelenekler, ojigi’nin Japonya’da yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmesine olanak sağladı. Samuray sınıfı, özellikle Zen Budizmi ile yoğrulan değerlerle, bu hareketi daha disiplinli ve yapılandırılmış bir davranış biçimine dönüştürdü.
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Samuray sınıfı, özellikle Kamakura döneminde, toplumun davranış normlarını etkileyen önemli bir güç haline geldi. Ojigi, bu savaşçı sınıfın sıkı disiplin ve saygı dolu yaşam tarzında önemli bir yer edindi.
Bugün, pek çok kültürel gelenek zamanla unutulsa da Japonya’daki eğilme geleneği hala güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor.
Gündelik hayatta sokakta karşılaşılan bir tanıdığa selam verirken ya da iş toplantılarında, tapınak ziyaretlerinde ve daha birçok yerde ojigi yapılır.
Bu sadece bir jest değil, Japonya’nın zengin kültürel dokusuna açılan bir penceredir. Ojigi, yüzyılların evrilen toplumsal normlarını, dinî etkilerini ve sınıf dinamiklerini yansıtır. Her bir eğilme, saygının, kabullenmenin ve tevazunun bir göstergesidir.
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