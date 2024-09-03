Japonlar Neden Tüm Dünyanın Aksine Yer Yatağında Uyumayı Tercih Ediyor?

Kabul edelim ki birçoğumuz rahat mı rahat yastıklarımızda ve içine gömüldüğümüz yataklarımızda derinlemesine bir uyku çekmeye bayılıyoruz. Ancak neredeyse dünyanın aksine Japonya, yer yataklarında uyuyor.

Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, sadece kültürel bir alışkanlık değil, çok daha ötesi! Nasıl mı? Sizi şöyle aşağıya alalım.

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