Japonlar Neden Tüm Dünyanın Aksine Yer Yatağında Uyumayı Tercih Ediyor?
Japonlar Neden Tüm Dünyanın Aksine Yer Yatağında Uyumayı Tercih Ediyor?
Kabul edelim ki birçoğumuz rahat mı rahat yastıklarımızda ve içine gömüldüğümüz yataklarımızda derinlemesine bir uyku çekmeye bayılıyoruz. Ancak neredeyse dünyanın aksine Japonya, yer yataklarında uyuyor.
Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, sadece kültürel bir alışkanlık değil, çok daha ötesi! Nasıl mı? Sizi şöyle aşağıya alalım.
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Japonya’da yer yatağında uyuma geleneği, binlerce yıllık bir geçmişe sahip.
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Her ne kadar batı tarzı yüksek yataklar giderek popülerleşse de, Japonların çoğu hala bu kadim geleneği sürdürüyor. Japon kültüründe geleneklere saygı çok önemli bir yer tutuyor ve bu da yer yatağında uyumanın devam etmesinin en büyük sebeplerinden biri.
Japonya, nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en yoğun ülkelerinden biri.
Japonlar, gece yataklarını serip sabahları dolaplarına kaldırarak alan tasarrufu sağlıyorlar.
Japonlar, yer yataklarını mevsimlere göre değiştirme alışkanlığına sahip.
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Japonya, depremlerle sıkça karşılaşan bir ülke olduğundan, yer yatağında uyumak güvenlik açısından da avantaj sağlar.
Yer yatağında uyumanın, özellikle sırt sağlığına olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.
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