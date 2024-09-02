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Tayvan'daki Şehirlerarası Otobüs Tuvaletini Kullanan Adamın İşkence Dolu Deneyimi

Tayvan'daki Şehirlerarası Otobüs Tuvaletini Kullanan Adamın İşkence Dolu Deneyimi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 17:17

Tayvan'da bir içerik üreticisi, şehirlerarası otobüslerdeki tuvalet deneyimini sosyal medya üzerinden paylaştı. Büyük ilgi gören paylaşımda, içerik üreticisinin otobüste bulunan tuvalete sürünerek girmesi dikkat çekti.

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@sinansaglamm isimli sosyal medya kullanıcısı, Tayvan'da bir şehirlerarası yolculuğunda yaşadığı deneyimi bir video paylaştı.

@sinansaglamm isimli sosyal medya kullanıcısı, Tayvan'da bir şehirlerarası yolculuğunda yaşadığı deneyimi bir video paylaştı.

Ülkedeki uzun yolculuklarda otobüslerde tuvaletler bulunduğunu birçoğumuz biliyorduk. Ancak bu kadar küçük olduğunu tahmin etmiş miydiniz?

Ülkedeki uzun yolculuklarda otobüslerde tuvaletler bulunduğunu birçoğumuz biliyorduk. Ancak bu kadar küçük olduğunu tahmin etmiş miydiniz?

Sadece küçük çocukların girebileceği büyüklükteki tuvaletin kapısı bile 40 santim kadar. Sosyal medya kullanıcısı, çektiği videoda tuvaletin içerisini de gösterdi.

Sadece küçük çocukların girebileceği büyüklükteki tuvaletin kapısı bile 40 santim kadar. Sosyal medya kullanıcısı, çektiği videoda tuvaletin içerisini de gösterdi.

Yaklaşık 1 metre yükseklikteki tuvalette ayakta durmak da imkansız. Kullanıcı ''Burada ayağa kalkma şansımız yok'' dedi.

Yaklaşık 1 metre yükseklikteki tuvalette ayakta durmak da imkansız. Kullanıcı ''Burada ayağa kalkma şansımız yok'' dedi.

İşte o anlar:

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