Görüş Bildir
Haberler
Video
Daha Neler Göreceğiz? Japonya’da Domuzları Sevmek İçin Gidilen Kafe

Daha Neler Göreceğiz? Japonya’da Domuzları Sevmek İçin Gidilen Kafe

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 15:46

İçerik Devam Ediyor

Uzak Doğu ülkelerinde bazı konsept kafeler var ki insana “Ne gerek vardı?” sorgulamasını yaşatıyor. Bu kafelerden biri de domuzlarla vakit geçirilmesi için yapılmış bir kafe.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Evet yanlış duymadınız. Japonya’da yer alan bu kafeye insanlar domuzları sevmek için gidiyor.

Evet yanlış duymadınız. Japonya’da yer alan bu kafeye insanlar domuzları sevmek için gidiyor.

Çalışanların da gözetiminde ziyaretçiler domuzlarla vakit geçiriyor.

Çalışanların da gözetiminde ziyaretçiler domuzlarla vakit geçiriyor.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın