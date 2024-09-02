Daha Neler Göreceğiz? Japonya’da Domuzları Sevmek İçin Gidilen Kafe

Uzak Doğu ülkelerinde bazı konsept kafeler var ki insana “Ne gerek vardı?” sorgulamasını yaşatıyor. Bu kafelerden biri de domuzlarla vakit geçirilmesi için yapılmış bir kafe.
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Evet yanlış duymadınız. Japonya’da yer alan bu kafeye insanlar domuzları sevmek için gidiyor.
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Çalışanların da gözetiminde ziyaretçiler domuzlarla vakit geçiriyor.
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