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Türkiye’de Satılan Araç Fiyatıyla Almanya’da Alınanlar Ağızları Açık Bıraktı

Türkiye’de Satılan Araç Fiyatıyla Almanya’da Alınanlar Ağızları Açık Bıraktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 14:38

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Bir içerik üreticisi Türkiye’de aracını satarak Almanya’da neler yapılabileceğini paylaştı. Türkiye’de satılan araç 30.285 Euro idi. Hal böyle olunca içerik üreticisinin aldıkları arasında yok yoktu.

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Araç satıldıktan sonra önce 1 yıllık peşin kira ile ev tutuldu ve evi döşendi.

Araç satıldıktan sonra önce 1 yıllık peşin kira ile ev tutuldu ve evi döşendi.

Para artınca lüks marka bir araç alındı. Üstüne tekrar para artınca bir de son model telefon alınabildi.

Para artınca lüks marka bir araç alındı. Üstüne tekrar para artınca bir de son model telefon alınabildi.

İşte detaylar 👇

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