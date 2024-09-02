Türkiye’de Satılan Araç Fiyatıyla Almanya’da Alınanlar Ağızları Açık Bıraktı

Bir içerik üreticisi Türkiye’de aracını satarak Almanya’da neler yapılabileceğini paylaştı. Türkiye’de satılan araç 30.285 Euro idi. Hal böyle olunca içerik üreticisinin aldıkları arasında yok yoktu.
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Araç satıldıktan sonra önce 1 yıllık peşin kira ile ev tutuldu ve evi döşendi.
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Para artınca lüks marka bir araç alındı. Üstüne tekrar para artınca bir de son model telefon alınabildi.
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