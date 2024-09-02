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New York Metrosunda Şaşırdıklarını Kayda Alan Kadın Bizleri de Şaşırttı

New York Metrosunda Şaşırdıklarını Kayda Alan Kadın Bizleri de Şaşırttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 12:24

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New York metrosundan görüntüler zaman zaman gündeme geliyor. Metroya binen insanların kostümleri, metroda taşımak istedikleri yükler vs. pek bizim alışık türden görüntüler değil. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Mesela gördüğünüz kadın evcil yılanı ile birlikte metroda yolculuk yapıyordu.

Mesela gördüğünüz kadın evcil yılanı ile birlikte metroda yolculuk yapıyordu.

Uzaydan gelmiş olmadıklarına göre bu ikilinin de kostüm partisine gittiklerini düşünüyoruz.

Uzaydan gelmiş olmadıklarına göre bu ikilinin de kostüm partisine gittiklerini düşünüyoruz.

Bakalım videoyu izledikten sonra siz neler düşüneceksiniz? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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