New York Metrosunda Şaşırdıklarını Kayda Alan Kadın Bizleri de Şaşırttı

New York metrosundan görüntüler zaman zaman gündeme geliyor. Metroya binen insanların kostümleri, metroda taşımak istedikleri yükler vs. pek bizim alışık türden görüntüler değil. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Mesela gördüğünüz kadın evcil yılanı ile birlikte metroda yolculuk yapıyordu.
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Uzaydan gelmiş olmadıklarına göre bu ikilinin de kostüm partisine gittiklerini düşünüyoruz.
İşte o anlar 👇
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