Uykudan Uyanır Uyanmaz Bisiklet Sürprizini Gören Çocuğun İçimizi Isıtan Tepkileri

Hemen hemen her çocuğun bisiklet merakı oluyor. Ailelerin de sürebileceğinden emin oldukları zamanlarda bisiklet alarak sürpriz yapmaları çok güzel anılara vesile oluyor. Dünyalar tatlısı bir çocuk da bu mutlu anları yaşayan şanslılardan.
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Uykusundan uyanıp salona tatlı tatlı gelen çocuk ilk başta bisikleti görmedi.
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Bi’ gözü takılır gibi olunca ise bu sürpriz doğru mu değil mi diye bir daha baktı.
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