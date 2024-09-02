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Uykudan Uyanır Uyanmaz Bisiklet Sürprizini Gören Çocuğun İçimizi Isıtan Tepkileri

Uykudan Uyanır Uyanmaz Bisiklet Sürprizini Gören Çocuğun İçimizi Isıtan Tepkileri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 10:17

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Hemen hemen her çocuğun bisiklet merakı oluyor. Ailelerin de sürebileceğinden emin oldukları zamanlarda bisiklet alarak sürpriz yapmaları çok güzel anılara vesile oluyor. Dünyalar tatlısı bir çocuk da bu mutlu anları yaşayan şanslılardan.

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Uykusundan uyanıp salona tatlı tatlı gelen çocuk ilk başta bisikleti görmedi.

Uykusundan uyanıp salona tatlı tatlı gelen çocuk ilk başta bisikleti görmedi.

Bi’ gözü takılır gibi olunca ise bu sürpriz doğru mu değil mi diye bir daha baktı.

Bi’ gözü takılır gibi olunca ise bu sürpriz doğru mu değil mi diye bir daha baktı.

Bisikleti gören çocuğun o şok ve sevinç anlarının karıştığı duygu durumu inanılmazdı.

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