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İhsan Şenocak Yavuz Sultan Selim’in Büyüyene Dek Erkek Olduğunun Saklandığını Anlattı

İhsan Şenocak Yavuz Sultan Selim’in Büyüyene Dek Erkek Olduğunun Saklandığını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 09:00

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Tartışma yaratan fikirleriyle bilinen İhsan Şenocak, Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Yavuz Sultan Selim hakkında pek yaygın olarak bilinmeyen bir olayı anlattı. Şenocak, Yavuz Sultan Selim’in erkek olduğunun saklandığını dile getirdi.

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Yavuz Sultan Selim’in annesi ve ebesinin kararıyla erkek olduğu gizlenmiş ve epey bir süre Selime olarak seslenilmişti.

Yavuz Sultan Selim’in annesi ve ebesinin kararıyla erkek olduğu gizlenmiş ve epey bir süre Selime olarak seslenilmişti.

Sebebi ise tahmin edeceğiniz üzere erkek çocuklarının o dönemde fitneciler tarafından öldürülmesiydi.

Sebebi ise tahmin edeceğiniz üzere erkek çocuklarının o dönemde fitneciler tarafından öldürülmesiydi.

Şenocak bunlarla birlikte Yavuz Sultan Selim’in babasının da ancak çocuğu büyüyünce erkek olduğunu anladığını ekledi.

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