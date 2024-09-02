İhsan Şenocak Yavuz Sultan Selim’in Büyüyene Dek Erkek Olduğunun Saklandığını Anlattı

Seren Serengil Sokak Hayvanları İçin Konuştu:'Hangi Padişah Hangi Cumhurbaşkanı Hayvanları Bir Yerlere Tıktı'

Sürpriz Teklif Yapmak İsteyen Genç Hayal Kırıklığına Uğradı: Sevgilisi Evlenme Teklifini Tahmin Etti

Bir Gelin Kendi Düğününe Gelinlikle Katılan Eltisini Paylaştı: "Asıl Kumar Kıbrıs'ta Değil Elti ile Oynanır"