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Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olanların Beğeni Yağdıracağı O Paylaşım

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olanların Beğeni Yağdıracağı O Paylaşım

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 16:08

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Hemen hemen hepimiz evden çıktıktan sonra geride bıraktıklarımızı düşünürüz. “Ütüyü çektim mi, ışıkları kapattım mı, kapıyı kitledim mi???” derken bu liste uzar gider. Obsesif Kompulsif Bozukluğu olanlar içinse durum biraz daha stresli oluyor.

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Bir içerik üreticisi de “Bir OKB Belgeseli” notuyla yaptığı paylaşımla viral oldu.

Bir içerik üreticisi de “Bir OKB Belgeseli” notuyla yaptığı paylaşımla viral oldu.

Video gerçekten OKB’ye sahip herkesin hak vereceği hatta eksik bulacağı örneklerle doluydu.

Video gerçekten OKB’ye sahip herkesin hak vereceği hatta eksik bulacağı örneklerle doluydu.

İşte detaylar 👇

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