Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olanların Beğeni Yağdıracağı O Paylaşım

Hemen hemen hepimiz evden çıktıktan sonra geride bıraktıklarımızı düşünürüz. “Ütüyü çektim mi, ışıkları kapattım mı, kapıyı kitledim mi???” derken bu liste uzar gider. Obsesif Kompulsif Bozukluğu olanlar içinse durum biraz daha stresli oluyor.