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Bir İçerik Üreticisi Erkeklerin Toplumda Aldığı Yorumları Parodiyle Anlattı: “İnanılmaz Derecede Haklı”

Bir İçerik Üreticisi Erkeklerin Toplumda Aldığı Yorumları Parodiyle Anlattı: “İnanılmaz Derecede Haklı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 15:11

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@esrita.97 adlı Instagram hesabından içerikler üreten Esra Çelik, ‘Erkekler vs Toplum’ notuyla bir paylaşım yaptı. Tespitleriyle izleyicilerden destekleri toplayan Esra Çelik nelerden bahsetmiş gelin birlikte bakalım.

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Örnek olarak erkek, “Kızla bakıştık ama çekindim gidemedim yanına rahatsız olur diye.” diyor, toplum ise “Nasıl bir erkeksin sen, ilk adımı kadından mı bekliyorsun korkak.” diyordu.

Örnek olarak erkek, “Kızla bakıştık ama çekindim gidemedim yanına rahatsız olur diye.” diyor, toplum ise “Nasıl bir erkeksin sen, ilk adımı kadından mı bekliyorsun korkak.” diyordu.

İşler tam tersi olduğunda ise erkek, “Gittim yanına delikanlı gibi numarasını istedim.” diyor, bu seferse toplum “Sapık herif, utanmıyorsun dimi rahatsız etmeye.” diyordu.

İşler tam tersi olduğunda ise erkek, “Gittim yanına delikanlı gibi numarasını istedim.” diyor, bu seferse toplum “Sapık herif, utanmıyorsun dimi rahatsız etmeye.” diyordu.

Örneklerin devamı videoda. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara buyurun.

İşte detaylar 👇

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