Bir İçerik Üreticisi Erkeklerin Toplumda Aldığı Yorumları Parodiyle Anlattı: “İnanılmaz Derecede Haklı”

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Örnek olarak erkek, “Kızla bakıştık ama çekindim gidemedim yanına rahatsız olur diye.” diyor, toplum ise “Nasıl bir erkeksin sen, ilk adımı kadından mı bekliyorsun korkak.” diyordu.
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İşler tam tersi olduğunda ise erkek, “Gittim yanına delikanlı gibi numarasını istedim.” diyor, bu seferse toplum “Sapık herif, utanmıyorsun dimi rahatsız etmeye.” diyordu.
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