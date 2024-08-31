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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katıldığı Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde Teğmenler: “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katıldığı Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde Teğmenler: “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 14:38

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Geçtiğimiz gün Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşma yaptı.

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Teğmenlerin törenin ardından çekilen görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Teğmenlerin törenin ardından çekilen görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

İzleyenlerin tüylerini diken diken eden görüntülerde Teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz.” diyordu.

İzleyenlerin tüylerini diken diken eden görüntülerde Teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz.” diyordu.

İşte o anlar 👇

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Cindirella Man

Onlar nasıl gizledi sizde gizleyin yoksa ihraç ederler elbet zamanı gelecek o zaman ortaya çıkarsınız

ken bal

Ya bunlarda muhtemel gelecek chp iktidarında daha rahat terfi alabilmek için kuzu postu giymiş kurtsalar.

Emel

Başka şeyler duymak isteyenlere güzel hatırlatma olmuş 👏👏👏

Naci Kir

Mustafa Kemal'in Askerleriyiz! Tayyibistan muz cumhuriyeti sonu geldi.