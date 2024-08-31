Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katıldığı Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde Teğmenler: “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”

İçiniz Isınacak! Karabük'te Bir Çift Yağmurun Keyfini Dans Ederek Çıkardı

Sokak Röportajında Konuşan 4 Yaşındaki Çocuk Hayat Pahalılığına İsyan Etti

Kapadokya'da Yüksek Fiyatlı Mağara Otelde Kalan Bir Kadın: "Her Yer Küf Hiç Işık Yok"