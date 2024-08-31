Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katıldığı Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde Teğmenler: “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”

Geçtiğimiz gün Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşma yaptı.
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Teğmenlerin törenin ardından çekilen görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.
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İzleyenlerin tüylerini diken diken eden görüntülerde Teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz.” diyordu.
İşte o anlar 👇
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Onlar nasıl gizledi sizde gizleyin yoksa ihraç ederler elbet zamanı gelecek o zaman ortaya çıkarsınız
Ya bunlarda muhtemel gelecek chp iktidarında daha rahat terfi alabilmek için kuzu postu giymiş kurtsalar.
Başka şeyler duymak isteyenlere güzel hatırlatma olmuş 👏👏👏
Mustafa Kemal'in Askerleriyiz! Tayyibistan muz cumhuriyeti sonu geldi.