Cuma Hutbesinde Atatürk Anılmadı, Tepki Gösteren Vatandaşlara Gelen Yanıt: “Kafir Olana Fatiha Okunmaz” Oldu

Gaziantep’te yaşanan olayda geçtiğimiz günün 30 Ağustos Zafer Bayramı olması sebebiyle vatandaşlar, cuma hutbesinde Atatürk’ün anılmasını beklemişti. Ancak Atatürk anılmayınca bir vatandaş hocaya tepki göstererek Atatürk için dua okunmasını istedi.