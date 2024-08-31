Cuma Hutbesinde Atatürk Anılmadı, Tepki Gösteren Vatandaşlara Gelen Yanıt: “Kafir Olana Fatiha Okunmaz” Oldu

Gaziantep’te yaşanan olayda geçtiğimiz günün 30 Ağustos Zafer Bayramı olması sebebiyle vatandaşlar, cuma hutbesinde Atatürk’ün anılmasını beklemişti. Ancak Atatürk anılmayınca bir vatandaş hocaya tepki göstererek Atatürk için dua okunmasını istedi.
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Hoca, vatandaşa hutbelerin Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldiğini kendilerinin elinde olan bir şey olmadığını anlatmak istedi.
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Olay sonrası ise işler daha da karıştı. Bir vatandaşın “Kafir olana Fatiha okunmaz” demesiyle tartışma çıktı.
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orul orul
Hangi dergâh putunun telkiniyle Fatiha okunmasına karşı acaba zevat?