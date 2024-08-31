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Cuma Hutbesinde Atatürk Anılmadı, Tepki Gösteren Vatandaşlara Gelen Yanıt: “Kafir Olana Fatiha Okunmaz” Oldu

Cuma Hutbesinde Atatürk Anılmadı, Tepki Gösteren Vatandaşlara Gelen Yanıt: “Kafir Olana Fatiha Okunmaz” Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 11:08

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Gaziantep’te yaşanan olayda geçtiğimiz günün 30 Ağustos Zafer Bayramı olması sebebiyle vatandaşlar, cuma hutbesinde Atatürk’ün anılmasını beklemişti. Ancak Atatürk anılmayınca bir vatandaş hocaya tepki göstererek Atatürk için dua okunmasını istedi.

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Hoca, vatandaşa hutbelerin Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldiğini kendilerinin elinde olan bir şey olmadığını anlatmak istedi.

Hoca, vatandaşa hutbelerin Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldiğini kendilerinin elinde olan bir şey olmadığını anlatmak istedi.

Olay sonrası ise işler daha da karıştı. Bir vatandaşın “Kafir olana Fatiha okunmaz” demesiyle tartışma çıktı.

Olay sonrası ise işler daha da karıştı. Bir vatandaşın “Kafir olana Fatiha okunmaz” demesiyle tartışma çıktı.

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pnyz

Zerre beyin hücresi yok adama kafir diyor ama kurduğu ülkedeki camide namaz kılıyor dinini özgürce yaşayıp bir de üstüne onun sayesinde namazını kılabildiği ... Devamını Gör

Met Ata

Neden kızıyorsun adamın dini yok kendisini kuranı peygamberi inkar ediyor videosu var murat bardakçı teke tek de zaten belgeler ile gösteriyor bunda ne var ... Devamını Gör

Serdar Gogen

orul orul

Bozkurt

Hangi dergâh putunun telkiniyle Fatiha okunmasına karşı acaba zevat?