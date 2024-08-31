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Japonya’da Otobüs Şoförlerinin Değişim Anındaki Kibarlıkları Dikkat Çekti

Japonya’da Otobüs Şoförlerinin Değişim Anındaki Kibarlıkları Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 10:33

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@nerdesinbahar adlı Instagram kullanıcısı Japonya seyahatinden bir kesit paylaşmasıyla gündeme geldi. Japonların insanlara karşı saygıları ve kibarlıklarıyla öne çıktığını bilmeyen yoktur. Gezgin kadın da tam da buna örnek olabilecek bir an yaşamış, “Japon insanının birbirine olan saygısına hayran oldum” notuyla paylaşmıştı.

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Gezgin kadın toplu taşımadayken şoför değişim saatine denk gelmişti.

Gezgin kadın toplu taşımadayken şoför değişim saatine denk gelmişti.

İnen şoför de önce yolcuları selamlamış, binen şoför de önce yolcuları selamlamıştı. Bu kibarlık ve saygı dolu anlara izleyicilerden kıyas yorumları geldi.

İnen şoför de önce yolcuları selamlamış, binen şoför de önce yolcuları selamlamıştı. Bu kibarlık ve saygı dolu anlara izleyicilerden kıyas yorumları geldi.

İşte detaylar 👇

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