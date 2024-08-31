Japonya’da Otobüs Şoförlerinin Değişim Anındaki Kibarlıkları Dikkat Çekti

@nerdesinbahar adlı Instagram kullanıcısı Japonya seyahatinden bir kesit paylaşmasıyla gündeme geldi. Japonların insanlara karşı saygıları ve kibarlıklarıyla öne çıktığını bilmeyen yoktur. Gezgin kadın da tam da buna örnek olabilecek bir an yaşamış, “Japon insanının birbirine olan saygısına hayran oldum” notuyla paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gezgin kadın toplu taşımadayken şoför değişim saatine denk gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnen şoför de önce yolcuları selamlamış, binen şoför de önce yolcuları selamlamıştı. Bu kibarlık ve saygı dolu anlara izleyicilerden kıyas yorumları geldi.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın