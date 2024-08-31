Japonya’da Otobüs Şoförlerinin Değişim Anındaki Kibarlıkları Dikkat Çekti

@nerdesinbahar adlı Instagram kullanıcısı Japonya seyahatinden bir kesit paylaşmasıyla gündeme geldi. Japonların insanlara karşı saygıları ve kibarlıklarıyla öne çıktığını bilmeyen yoktur. Gezgin kadın da tam da buna örnek olabilecek bir an yaşamış, “Japon insanının birbirine olan saygısına hayran oldum” notuyla paylaşmıştı.