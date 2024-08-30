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Daha Ne Kadar İşe Gideceğiz? Bir İçerik Üreticisi Hepimizin Aklından Geçenleri Dile Getirdi

Daha Ne Kadar İşe Gideceğiz? Bir İçerik Üreticisi Hepimizin Aklından Geçenleri Dile Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 15:33

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@tipcidaninfluencerolmaz adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan Yağmur Akşahin, özellikle gençlerin sıkça dert yandığı bir konuya değindi. Videonun konusu ‘çalışmak’tı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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“Biz daha ne kadar işe gideceğiz?” cümlesiyle konuya giren Akşahin, “Öğrenciliğinizin kıymetini bilin.” nasihatlarının doğru çıktığını anlattı.

“Biz daha ne kadar işe gideceğiz?” cümlesiyle konuya giren Akşahin, “Öğrenciliğinizin kıymetini bilin.” nasihatlarının doğru çıktığını anlattı.

İşini sevmesine rağmen “Birkaç hafta evde mi otursak?” düşüncesinden kurtulamadığını anlatan Akşahin’e “Millet nasıl 30-40 yıl çalışıyor?” yorumları geldi.

İşini sevmesine rağmen “Birkaç hafta evde mi otursak?” düşüncesinden kurtulamadığını anlatan Akşahin’e “Millet nasıl 30-40 yıl çalışıyor?” yorumları geldi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara.

İşte detaylar 👇

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