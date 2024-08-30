Daha Ne Kadar İşe Gideceğiz? Bir İçerik Üreticisi Hepimizin Aklından Geçenleri Dile Getirdi

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“Biz daha ne kadar işe gideceğiz?” cümlesiyle konuya giren Akşahin, “Öğrenciliğinizin kıymetini bilin.” nasihatlarının doğru çıktığını anlattı.
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İşini sevmesine rağmen “Birkaç hafta evde mi otursak?” düşüncesinden kurtulamadığını anlatan Akşahin’e “Millet nasıl 30-40 yıl çalışıyor?” yorumları geldi.
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