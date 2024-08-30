Komşu Ülkeler Türkiye ve Yunanistan Benzerliğiyle İlgi Çekmeye Devam Ediyor: “Domada, Patata”

@greecepixel adlı Yunanistan paylaşımları yapan bir hesabın videosunu paylaşan @thracearmy adlı Instagram kullanıcısı “Bu iki ülke arasında sadece sınırlar var aynı hayatı yaşıyorlar, yaşıyoruz.” dedi.
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Paylaşımda Yunanistan’da bir köyün mahallesinden meyve-sebze arabası geçiyor ve domates, patates satıyordu.
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Aynı satış yönteminin bizlerde de olması kültürlerimizin ne kadar benzediğine bir kez daha dikkat çekti.
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