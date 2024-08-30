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Komşu Ülkeler Türkiye ve Yunanistan Benzerliğiyle İlgi Çekmeye Devam Ediyor: “Domada, Patata”

Komşu Ülkeler Türkiye ve Yunanistan Benzerliğiyle İlgi Çekmeye Devam Ediyor: “Domada, Patata”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 14:56 Son Güncelleme: 30.08.2024 - 15:00

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@greecepixel adlı Yunanistan paylaşımları yapan bir hesabın videosunu paylaşan @thracearmy adlı Instagram kullanıcısı “Bu iki ülke arasında sadece sınırlar var aynı hayatı yaşıyorlar, yaşıyoruz.” dedi.

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Paylaşımda Yunanistan’da bir köyün mahallesinden meyve-sebze arabası geçiyor ve domates, patates satıyordu.

Paylaşımda Yunanistan’da bir köyün mahallesinden meyve-sebze arabası geçiyor ve domates, patates satıyordu.

Aynı satış yönteminin bizlerde de olması kültürlerimizin ne kadar benzediğine bir kez daha dikkat çekti.

Aynı satış yönteminin bizlerde de olması kültürlerimizin ne kadar benzediğine bir kez daha dikkat çekti.

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