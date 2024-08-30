Eşi Ojesini Sürebilsin Diye Yoldaki Tüm Tümsekleri Söyleyen Koca Yürekli Adam Beğenileri Topladı

@sevgi.liblog adlı Instragram kullanıcısı eşi ile trafikte yaşadığı tatlı anları paylaşmasıyla viral oldu. İzleyiciler ikilinin o anlarına beğeni ve yorum yağdırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İkili acelesi olduğu için apar topar evden çıkmış, hal böyle olunca kadın da ojelerini arabada sürmek durumunda kalmıştı.
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Koca yürekli adam ise yoldaki tüm tümsekleri, düz yolları eşine bildirince “Aşk böyle bir şey mi?” dedirtti.
İşte o anlar 👇
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