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Eşi Ojesini Sürebilsin Diye Yoldaki Tüm Tümsekleri Söyleyen Koca Yürekli Adam Beğenileri Topladı

Eşi Ojesini Sürebilsin Diye Yoldaki Tüm Tümsekleri Söyleyen Koca Yürekli Adam Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 13:03

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@sevgi.liblog adlı Instragram kullanıcısı eşi ile trafikte yaşadığı tatlı anları paylaşmasıyla viral oldu. İzleyiciler ikilinin o anlarına beğeni ve yorum yağdırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İkili acelesi olduğu için apar topar evden çıkmış, hal böyle olunca kadın da ojelerini arabada sürmek durumunda kalmıştı.

İkili acelesi olduğu için apar topar evden çıkmış, hal böyle olunca kadın da ojelerini arabada sürmek durumunda kalmıştı.

Koca yürekli adam ise yoldaki tüm tümsekleri, düz yolları eşine bildirince “Aşk böyle bir şey mi?” dedirtti.

Koca yürekli adam ise yoldaki tüm tümsekleri, düz yolları eşine bildirince “Aşk böyle bir şey mi?” dedirtti.

İşte o anlar 👇

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